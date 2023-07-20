台積電法說會拋震撼彈 重點全揭露

護國神山台積電今（20）日召開法說會拋出震撼彈，二度下修今年財測目標，總裁魏哲家表示，AI需求雖增加，卻不足以彌補庫存調整與經濟前景不佳的干擾，晶圓代工與IC設計客戶產值都比先前進一步下修。隨台積電法說示警，恐牽動明(21)日台股走勢，工商財經網整理台積電法說會重點，供投資者參考。

估第三季營收美元季增6.5～11.6％ 毛利率51.5～53.5％

台積電第二季合併營收4,808.41億元，季減5.46％、年減9.98％，毛利率、營益率分別54.11％、42％；歸屬母公司稅後淨利1,817.99億元，季減12.17％、年減達23.3％，創同期次高，單季每股盈餘(EPS)7.01元。

台積電累計上半年合併營收9,894.74億元、年減3.49％，營業利益4,331.96億元、年減10.85％，毛利率55.25％、營益率43.78％，低於去年同期57.42％、43.78％；歸屬母公司稅後淨利3,887.86億元、年減11.59％，仍全創同期次高，每股盈餘(EPS)14.99元。

台積電預期今年第三季合併營收將介於167～175億美元，季增6.5～11.6％、年減13.5～17.4％，在假設新台幣兌美元平均匯率30.8元狀況下，毛利率預期介於51.5～53.5％、營益率介於38～40％。

以此推算，第三季合併營收換算新台幣估落於5,143.6～5,390億元，季增7～12.1％、年減12.1～16.1％，中位數為5,266.8億元，季增9.5％、年減12.09％；毛利率及營益率預估中位數為52.5％、39％，分別降至近7季、近15季低點。

以產品別看來，第二季消費性電子平台業績季增25%，車用電子平台業績季增3%，物聯網平台業績季減11%，智慧手機平台季減9%，高效能運算平台季減5%。

台積電財務長暨發言人黃仁昭表示，第二季毛利率較上季下滑主要是由於較低的產能利用率所致，但仍略高於財測預估的上緣，主要是由於更嚴格的成本控制努力和稍微更有利的匯率；展望第三季，預期將受惠3奈米製程需求的強勁成長，帶動整體營運回升，惟部分動能將被客戶的持續庫存調整所抵銷。

展望2023年，黃仁昭表示，由於半導體週期性的影響、3奈米的推出、海外晶圓廠擴張以及通膨成本（包括台灣的公用事業成本上升），全年的毛利率面臨著利用率下降的挑戰，不過預測長期毛利率可達53%或更高。

二度下修全年財測 今年美元營收恐將減少10%

總裁魏哲家表示，AI需求雖增加，卻不足以彌補庫存調整與經濟前景不佳的干擾，產值與IC設計客戶產值都比先前進一步下修。

魏哲家預期，今年不計記憶體的半導體產值將減少中個位數百分比（約4%至6%），今年晶圓代工產值預測將減少十位數百分比（約14%至16%），IC設計庫存調整持續下，產值也將比先前預測轉趨保守。台積電今年美元營收恐將減少10%，下滑幅度高於先前預估的中個位數百分比（約4%至6%）。

台積電之前預期今年不含記憶體的全球半導體產值將衰退4~6%，其中晶圓代工產業產值衰退7~9%，這次看法明顯更為悲觀。

魏哲家坦言需求比想像更差，也不願對明年半導體景氣做出預測。他僅表示，庫存調整到什麼時候是個好問題，一切都要看經濟因素。

在資本支出方面，台積電第二季資本支出約81.7億美元，季減17.81％、年增11.31％，累計上半年資本支出約181.1億美元、年增8.31％，2023全年資本支出維持320~360億美元不變。

先進製程快速成長 2奈米2025年量產

先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收在第二季達到全季晶圓銷售金額的53%。5奈米製程出貨佔台積公司2023年第二季晶圓銷售金額的30%；7奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的23%。

魏哲家表示，今年下半年3奈米製程可望快速成長，至於升級版3奈米製程，目前已通過驗證，並達成效能與良率目標，預計今年第四季量產。

至於2奈米製程方面，魏哲家指出，製程技術研發進展順利，將如期於2025年量產，採用奈米片電晶體結構。此外他進一步表示，台積電在2奈米還發展出背面電軌解決方案，適用於高效能運算相關應用，目標在2025年下半年推出，2026年量產。

生成式AI爆炸式成長 5年內占台積電營收一成

魏哲家表示，最近人工智慧相關需求的增加對台積電來說是正面的趨勢，生成式人工智慧需要更高的運算能力和互連頻寬，這推動了半導體內容的增加，無論是使用CPU、GPU還是AI加速和相關的AI專用積體電路（ASIC）進行人工智慧和機器學習，共同點在於需要先進的技術和強大的晶圓代工設計生態系統，這些都是台積電的優勢，預測這將在未來五年內以接近50%的年增長率增長，並占台積電營收的10%左右。

對於節能計算的需求從數據中心開始，預計這種需求將擴散到邊緣和終端設備，進而帶來更多長期的機會。

魏哲家表示，已經將AI需求的某些假設納入了台積電的長期資本支出和增長預測中，台積電的高性能計算平臺預計將成為台積電未來幾年長期增長的主要引擎和最大增量貢獻者。

海外設廠爭補助 美廠進度延宕

在海外佈局方面，董事長劉德音表示，美國亞利桑那州廠正面臨一些挑戰，主要為熟悉半導體設備的專業人員不足致使建廠進度落後，因此原定要於2024年量產的4奈米，時程將延後到2025年；但他也表示，目前台積電正積極改善這種情況，包括調派台灣人員至美國，以及在當地培訓員工。

日本廠則進展順利，16奈米、22奈米、28奈米會依照原定計畫於2024年量產。歐洲部分，將鎖定車用製程，目前正在和德國討論設立特殊晶圓廠。另外，台積電還按照計畫，擴展中國南京廠的28奈米製程產能，也會繼續在台灣投資並擴大產能。

劉德音說，台積電的海外布局會視客戶的需求及客戶的支持情況而定，但因為海外設廠時，晶圓廠規模較小、整體供應鏈成本高，以及海外的半導體生態系統尚不成熟，都墊高了台積電海外設廠的成本，為降低成本，台積電目前正嘗試爭取各國最高補助。