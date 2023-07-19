蘇姿丰：台廠是AMD長期夥伴

超微（AMD）19日舉辦創新日（Innovation Day）活動，由執行長蘇姿丰親自主持，與會企業包含中華電信總經理林昭陽、英業達總經理葉枝安、英業達電腦事業群總經理張輝、群聯執行長潘健成以及欣興董事長曾子章等現身參與盛會。會後蘇姿丰接受媒體專訪，聚焦在AMD未來戰略布局及AI未來展望，並強調與台廠供應鏈緊密合作關係。

會在AI領域做更多投資

蘇姿丰表示，AI是推動市場的最大助力，將來AMD所有產品，都會有AI在裡面，尤其是GPU對生成式AI應用非常重要。另外在邊緣裝置，將來也都會有AI生態系統建置需求。她強調，AMD在軟體部分投注相當多的精力，在ROCm有非常好的進展，例如很多公司會用PyTorch、Titan等大型模型，而AMD的晶片與這些語言模型都是相容的，客戶使用的回饋都很正向，AMD將來會做更多投資在AI領域上。

AI還在初期，成長空間大

蘇姿丰提到，AI還在發展初期，尚有很大的成長空間，預估AI市場未來3～5年會有1,500億美元的「價值」，這也是去年AMD收購FPGA大廠賽靈思的原因，提前卡位、放眼未來。

蘇姿丰更大力讚賞台灣供應鏈，強調不管對AMD或是其他半導體公司，台灣生態系是特別重要的，蘇姿丰說：「我們與台灣的供應鏈夥伴，都有很好的、長遠的關係，像是台積電晶圓製造、到OSAT、Back-end，甚至是載板、ODM廠商，AMD非常仰賴台灣半導體平台，提供Time to market服務，台灣生態鏈是非常重要的。」這也是蘇姿丰此行來台灣的目的，與供應鏈溝通，並讓供應鏈能了解AMD長期的規劃。

對於MI300晶片的客戶，蘇姿丰說道，發布會之後已有非常多的客戶對產品感到濃厚的興趣，因為MI300晶片針對高效能運算及大型雲端服務企業運用，目前AMD在伺服器的市占率已經超過25％（含傳統伺服器），不過還是有很大的成長空間，在每一代產品，AMD也都持續地在進步。

蘇姿丰也再次肯定台灣供應鏈的大力支援，她提到MI300晶片複雜度非常高，必須仰賴供應鏈夥伴緊密地的合作。另外對於地緣政治風險，蘇姿丰也感謝台積電到亞利桑那州設置晶圓廠，樂見台廠供應鏈的海外投資。

供應商高層紛出席晚宴

蘇姿丰晚間也會與台廠供應鏈舉行晚宴，據悉包含先前已經公開表示會晤的和碩董事長童子賢，及電子五哥當中的廣達、仁寶、英業達、緯創，及高速傳輸解決方案之群聯、祥碩等台系供應商高層都將出席，大陣仗鞏固供應鏈關係。