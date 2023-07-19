業外收益補本業虧 力積電Q2每股賺0.15元

晶圓代工廠力積電（6770）今（19）日召開法說會並公布第二季營運數字，其中，第二季本業虧損約6,600萬元，但在業外收益挹注下維持獲利，單季稅後淨利6.17億元、每股稅後純益0.15元，較首季谷底彈升，該公司保守看下半年，不排除第三季是小幅虧損表現。

力積電第二季合併營收110.08億元，季減3.85％、年減達49.57％。營業虧損0.66億元，毛利率續降至16.81％創歷年新低，但第二季在業外收益大幅挹注8.5億元之後，單季稅後純益6.17億元，季增近2.3倍、但年減達91.21％，第二季每股稅後純益為0.15元。

累計今年上半年稅後純益8.04億元，仍較去年同期大幅減少達94.11％，上半年每股稅後純益為0.2元。

總經理謝再居表示，力積電在客戶在去年下半年以來的庫存調整後，陸續有接到少數急單，但是均屬補貨性質的短單，總體來看，還是看不到像過去有長達一季以上的訂單，也就是半導體產業還是缺少一些長期需求回溫的訊號。

力積電保守看待下半年產業市況，估計第三季營收及毛利率均可能較第二季持續小幅下修，因此，預期第三季單季不排除仍是小幅虧損表現。

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