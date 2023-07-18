台積熊本二廠敲定?日媒曝地主點頭賣祖產

台積電計畫在日本熊本縣興建的半導體工廠又有新進度傳出。日媒披露，台積電子公司JASM已準備收購第一工廠東側的土地作為第二座工廠的廠址，而地主原本因為是祖產不願放手，但看到台積電建廠為當地經濟帶來的活力，已經改變了主意。

台積電在日本熊本打造第二座晶圓廠的決定幾乎已成定局。根據熊本地方媒體「熊本放送」（RKK）報導，台積電旗下的子公司JASM正在著手收購新土地，看上的地點就在預定今年12月完工的第一工廠附近。

擁有第一工廠附近土地的男子聲稱，JASM已經透過房地產公司表達了購買土地的意願。熊本放送的記者表示，JASM打算取得的土地就位於目前興建中的第一工廠東側，經過確認，原本幾個月前還屬於個人所有的土地，目前正在進行所有者變更手續。

據了解，JASM看上的這塊地原本是種植小麥和大豆，為代代相傳的祖產，因此最初在收購時存在阻力。地主表示，原本不太情願賣地，但看到熊本的經濟狀況隨著台積電的擴張而蓬勃發展，他也改變了看法，「如果城鎮發展起來，大家的生活都會更好，因此為了日本的幸褔未來，決定和地方合作」。

記者向台積電方面詢問JASM收購新土地的目的為何，但對方不予置評。

（中時新聞網 賴宇萍）

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