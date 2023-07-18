順應AI大趨勢 中央大學課程導入ChatGPT

順應生成式AI潮流 中央大學課程將導入ChatGPT

順應ChatGPT帶動生成式AI潮流，中央大學規劃112學年起，將ChatGPT導入大一英文、微積分等一般性課程和各學院專業課，盼學生善用科技進行不同學習體驗。

中央大學今天發布新聞稿指出，ChatGPT（聊天機器人）作為知識學習、查詢資料和解決問題的新興工具，學校順應這股強大的AI（人工智慧）趨勢，建立一套基本作業原則，不禁止學生使用ChatGPT3或4、Copilot等AI工具，並針對AI有利於學生各種學習與能力提升的面向，設計更多教學工具與方法來強化。

中央大學也規劃自112年學年起，將ChatGPT導入大一英文、微積分、人工智慧學分學程、文化科技課群等一般性課程，以及各學院的專業性課程，希望學生能善用科技進行不同的學習體驗，藉此提升批判思考能力、創造力和提問力。

中央大學於今年初針對全校教師進行ChatGPT的問卷調查，發現42%教師對學生用ChatGPT協助完成作業持開放態度；教師們認為，ChatGPT有助於學生促進資訊判讀和自主學習能力、跟隨時代潮流並訓練使用AI工具的能力，但也會擔心學生無法判斷對錯或查核事實，過於依賴而懶得學習，失去獨立思考能力。

中央大學副教務長王俐容提到，為降低使用AI而導致抄襲與學術倫理等問題，將對AI工具在論文或程式寫作的揭露、引用、使用等教育推廣事宜持續規範和宣導；同時協助教師對學生使用AI的確認與查核，鼓勵採取更多口頭說明方式來評分，並引導學生建立正確使用AI工具的態度與學習方法。

因應科技日新月異，除了建立規範和指導方針，中央大學也期許在課程融入3大面向，包括AI質能與技巧、AI倫理和AI素養，並協助教師利用ChatGPT來提升研究效率與能量，也希望建立學生資訊數位科技能力、解決複雜的問題、批判思考、溝通與表達、合作與領導的核心能力。