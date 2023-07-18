Q2手機降價榜出爐 Android人氣王砍最兇

第2季手機降價排行榜出爐，手機資訊網站「SOGI手機王」統計，2023年第2季全台通訊行手機降價排行TOP20中的單機降幅範圍在13.2%到29.8%之間，前2款降價幅度最大的手機都來自三星的Galaxy A系列，其中Galaxy A54 5G(256GB)的單季降價幅度最大，然而它也是近期在台灣銷售最好的Android手機。

「SOGI手機王」統計2023年3月1日至6月30日期間、逾300家合作通訊行所刊登的手機價格資訊。第2季全台手機降價排行TOP20中，主要品牌包括小米(含紅米)、三星、realme、vivo、華碩(2357)、OPPO與POCO；其中，小米(含紅米)有6款進入榜單最多，其次是三星有5款，realme與vivo各有3款入榜。

第2季降價最大的手機是三星Galaxy A54 5G(256GB)，降幅達29.8％；儘管降價幅度較大，這款手機自3月底在台灣上市以來一直表現出眾，在銷售方面非常受歡迎，它擁有完整的規格，包括120Hz螢幕、防水功能、大容量電池等配置，提供全新升級的夜拍體驗，是4月和5月台灣銷售最好的Android手機。同時期推出的三星Galaxy A34 5G(6GB/128GB)降幅28.4%居次。

統計數據顯示，第2季降價排行TOP20之中，有75%產品是3月上市的新機，包括三星Galaxy A54 5G、三星Galaxy A34 5G、紅米Note 12 Pro 5G、realme 10T、紅米Note 12 5G、vivo V27 5G、OPPO A78 5G、紅米Note 12 Pro+ 5G、紅米12C、小米13 Lite、三星Galaxy M14 5G等，這些機型都出現在榜單中。

《SOGI手機王》總編輯張利安表示，第2季降價排行中有高達15款的手機是在3月才上市的新品，這驗證了新機上市初期通常也是降價幅度最大的時期。在這份TOP20排行中，三星和小米旗下的紅米手機佔據了最多的產品；值得一提的是，降價幅度最大的手機是三星Galaxy A54 5G(256GB)，同時也是4月和5月在台灣最熱賣的Android手機。

（時報資訊 王逸芯）

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