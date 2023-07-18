台積電可買？群益在法說會前夕這樣評估

外媒報導，Apple(AAPL US)最新自行研發的M3晶片可望在10/2023，採用台積電(2330 TT)N3製程生產。目前台積電先進製程競爭力仍優於同業，2H23受惠客戶新產品效益，營運持續回溫。

外媒報導，Apple最新自行研發的M3晶片可望在10/2023，採用台積電N3製程生產。Apple預計在09/2023推出iPhone15和iPhone15Pro，以及新款Apple Watch。Apple在10/2023發表另一個產品，以歷史經驗來看，有可能的就是Apple電腦Mac。

Apple繼06/2023初在全球開發者大會發表Mac等一系列新品後，可能在秋季推出更多新產品。而Apple委託台積電以N3製程打造的M3晶片，將在10/2023隨新款MacBook Air、iMac問世。06/2023Apple發表15吋MacBook Air和搭載M2Ultra晶片的Mac桌機後，10/2023可能推出首批搭載M3晶片的Mac電腦。10/2023Apple還不會推出全新的頂級MacBook Pro或桌機；因此，Apple最有可能推出的是，搭載M3晶片的iMac桌機和13吋MacBook Pro。Apple在2024年推出採用M3晶片及OLED螢幕的iPad Pro產品之前，2023年的iPad預料不會有重大更新，但有一款提高規格的iPad Air正在研發中。

現在全球能夠提供N3製程代工僅台積電和Samsung（005930KS），Apple和台積電合作緊密，因此新產品，應該也是在台積電下單。台積電N3製程將是繼N5另一個full node，N3為N5製程1.7X gate density，在相同power條件下，較N5速度快15％，若在相同的速度下，N3製程將較N5省電30％。將採用FinFET電晶體結構，技術成熟度、性能和成本進展皆良好。2021年N3製程進入risk production，4Q22在Fab18量產。剛開始Smartphone相關佔N3較多的產能，HPC也會導入N3，HPC在未來5年有很大的成長空間。

下一代N3E在2H23量產，較N3晚一年。N3和N3E製程技術採用TSMC FinFlex™架構，與N5相比，N3E在相同功耗下速度加快18％，在相同速度下功耗降低32％，邏輯密度提升約60％、晶片密度提升約30％。台積電N3/N3E參與客戶多，量產第一年和第二年的產品設計定案數量將是N5的兩倍以上，2H23開始有明顯營收貢獻，產能利用率滿載，預估貢獻2023年wafer營收4~6％。

台積電自結06/2023營收為1,564.04億元，MoM-11.40％，累計2Q23營收為4,808.41億元，QoQ-5.46％，符合之前台積電的預估區間，之前台積電預估2Q23合併營收預計介於152~160億美元，QoQ-4.30~-9.09％；若以新台幣30.40元兌1美元匯率計算，2Q23新台幣營收預計在4,621~4,860億元，QoQ-4.37~-9.15％。半導體庫存在4Q22持續增加，且高於台積電原本的預期。再加上中國市場需求回復的速度較慢，庫存可能要到3Q23才能達到健康的水準。產能利用率下滑和及電費增影響，預估台積電2Q23毛利率將較1Q23下滑。

接下來進入Apple備貨期，台積電2H23營收有機會逐步向上。台積電因智慧手機和PC需求不好，1H23美元營收約325.36億元，YoY-9％，但2H23將受惠客戶新產品效益，以台積電預估2023年美元營收YoY-1~-6％來看，2H23營收可較1H23顯著成長，HoH+19~+31％，YoY-3~+6％。

台積電2023年成長動能來自HPC以及N5/N3製程營收貢獻上揚。台積電過去主要業務來自智慧手機，不過2023年HPC需求成長率超越手機，隨著AI發展加速將更為明確，所以HPC將持續帶動台積電2024~2025年業績成長。台積電在先進製程競爭力仍優於競爭對手，且3Q23營收在新產品和客戶加單下，成長率將優於預期。

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