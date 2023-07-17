AI利多醞釀中 超微旋風 2家顯卡廠先股漲

AMD刮旋風 顯卡廠股價轟動

超微（AMD）AI題材對台廠供應鏈尚未產生實質業績，但顯卡廠已先受惠中階新品鋪貨潮，挹注營運出貨動能走揚，包括撼訊、華擎及映泰等以AMD GPU架構為主的顯卡台廠，6月營運皆回歸年增表現，同時推升上半年累計業績出現年減明顯收斂、或有轉為年增的表現。

超微執行長蘇姿丰訪台的預期利多帶動下，17日台板卡廠股價多有強彈漲勢。其中，做為純AMD顯卡產銷廠的撼訊，更已連續兩個交易日以漲停價作收，華擎也一度站上281.5元，創下近一年半高峰。

撼訊近一年受加密貨幣挖礦潮退及業界去化庫存、顯卡跌價影響，營運動能大幅回檔，直至近兩個月來，受惠超微針對新一代RX 7000系列顯卡產品定價策略積極、因應競業產品變化的節奏明快，帶動新品鋪貨動能增溫，也拉抬其5、6月出貨及營收較去年同期大舉回升，並推升上半年累計營收達23.61億元，年減幅收斂至25％以內。

華擎旗下三大主力產品線則皆與超微有密切合作，除了有採用AMD CPU架構的主板、支援AMD CPU／GPU架構的伺服器產品外，其顯卡產品線亦為純AMD產品。

華擎在季底拉貨效益挹注下，6月營收以兩位數年、月雙增走勢，站上15.64億元，上半年累計營收達84.82億元，站歷年同期第三高，年減幅更進一步縮小至2％。下半年預期AMD中階主力顯卡新品將接續推出，華擎近年布局的電競顯示器產品線也將有新品助益，加上第四季起並可望有AI伺服器產品陸續出貨，華擎全年業績看增，目標達陣可期。

至於旗下含括AMD處理器平台之主板產品的映泰，同樣也是純AMD GPU顯卡產銷商，加上今年起映泰正式躋身為電動車充電樁主板供應商，並開始向美系充電樁客戶出貨的利多加持，月營收表現多較去年回溫，累計上半年營收亦有回到4％以上的年正成長、達12.31億元，站近五年同期次高。

此外，板卡產品線皆含括有AMD架構產品的華碩、技嘉和微星，不僅在AMD的主板、顯卡產銷市占居前三大，旗下也都有相關伺服器產品線。除了伺服器營收規模已有百億元之譜的技嘉，下半年就有AI伺服器產品的出貨外，華碩與微星亦表態不會缺席，將積極爭取這一波AI延燒下的商機。