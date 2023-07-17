台積設2奈米廠?高市府:收到先進製程計畫

「護國神山」台積電高雄廠從28奈米改為先進製程，但先前沒有明確開發期程，今（17）日傳出將蓋2奈米廠。對此，高市府證實，已收到台積電提報先進製程計畫，至於幾奈米、相關營運期程等，尊重廠商，不便多說明。

台積電總裁魏哲家今年4月20日在法說會上透露，高雄廠將彈性調整，把28奈米轉為先進製程。此話一出後，一度引發高雄藍綠大戰，繼續就「台積電來不來？」吵得不可開交。不過，最新消息指出，原本的28奈米廠，將改為2奈米廠。

對此，高雄市長陳其邁今早回應，今年初市府及中央就有收到通知，希望能夠把製程改成先進製程，這牽涉到後續市府跟中央配合的事項，包括水電、環差等等問題，這部分大家都有充分溝通，相關製程的改變，一切都以台積電說明為主，市府都予以尊重。

傳出高市府已收到台積電提報的高雄2奈米廠計畫？對此，高市府經發局長廖泰翔表示，高市府確實有收到台積電提報的先進製程計畫。至於是幾奈米？以及是否2025年下半年投入營運？他低調說，「尊重台積電」。

廖泰翔指出，目前台積電高雄廠因應未來先進製程營運所需的相關調整與環差資料，正同步準備，未來將如期如質落實高雄廠建廠及營運計畫。

（中時 柯宗緯）

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