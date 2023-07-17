六方科-KY競拍夯 公開申購承銷價66元

六方科-KY競拍超額認逾7倍 19日起公開申購承銷價66元

六方科-KY（4569）辦理初次上市普通股股票（IPO）競價拍賣承銷作業，今（17）日於證交所經由公開方式完成電腦開標作業，此次辦理競價拍賣2,479張，最高得標價格為140元，得標加權平均價格為111.68元。統計參與投標之合格投標數量共計17,477張，競價拍賣超額認購比例7.05倍。

六方科-KY將於7月19～21日進行公開申購920張，承銷價格為66元，7月25日公開抽籤，並預計於7月31日掛牌上市。

六方科-KY為專業精密金屬加工公司，適用於汽車、工業、3C電子和醫療等不同領域，客戶包含全球知名整車廠、光通訊廠和記憶體廠。

為追求持續成長，六方科-KY不斷開拓新市場，包括運動、半導體、航太、工業自動化和物聯網等。同時，六方科-KY也跟隨節能減碳和人工智慧的趨勢，開發出純電動車、氫燃料電池車、機械手臂和穿戴裝置等創新產品，成功拓展業務範圍。

以目前在手訂單來看，六方科-KY預期，下半年營運將能回暖，高附加價值工業類產品有望貢獻超過30％營收，而與客戶合作開發的GDI與傳動系統等高毛利新產品，亦可隨全球新車銷售增加挹注營收，上下半年營收比重約為4比6。

近年來中美地緣風險升級，許多歐美廠商加速去中國化，泰國作為精密工業中心，擁有完整的電動車、工業品和3C電子供應鏈，吸引廠商轉移。六方科-KY做為南向政策之先驅者，現已購置土地成本除遠低於現在進入泰國的同業外，對未來擴產及發展上較無虞。