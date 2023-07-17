VanMoof陷財務危機 3家台廠踩雷

電動自行車Vanmoof所屬集團發生財務與資金調度問題衝擊擴大，繼信邦及其轉投資太康精密因Vanmoof所屬集團發生財務與資金調度問題，對公司款項有逾期支付之情形，截至112年6月30日止，太康精密對Vanmoof應收貨款(包含應收帳款及其他應收款)共計8億1444萬8000元，連帶信邦也蒙受約3億多的損失，立訊集團的宣德也掃到颱風尾，成為第3家受害連接器廠。

據了解，太康於109年起提供客戶Vanmoof Asia Ltd.電動自行車之生產整合服務，VanMoof負責電動自行車軟硬體設計及通路銷售，太康居中負責提供生產整合服務及成車測試檢驗，後端委由母公司信邦電子負責包含ECU(電控模組)生產暨成車組裝，公司為品牌廠與製造廠間溝通規畫協調，交易認列採淨額交易，隨後太康為提高電動自行車自製程度、整合產業上下游及提供更完整服務有助於未來長期業務開拓，於112年4月向信邦承租廠房及取得相關之設備、無形資產及存貨，跨入成車組裝生產業務。

由於新冠肺炎疫情期間，電動自行車銷售大好，Vanmoof樂觀預期銷售將會高度成長，因而增加宣德成為其供應商，致使宣德成為此次Vanmoof所屬集團發生財務與資金調度問題的受害廠。

根據太康公司提供資料，截至112年6月30日止，太康對Vanmoof之應收貨款(包含應收帳款及其他應收款)金額為2630萬2000美元(約新台幣8億699萬7千元)及新台幣745萬1000元，共計新台幣8億1444萬8000元，太康精密表示，公司111年12月31日經會計師查核之淨值為新台幣7億6644萬1000元(已就前開未收回款項提列減損損失7495萬元)，假設將前開未收回款項全數提列減損損失，公司淨值將大幅減少，必然對公司損益造成影響。

在信邦方面，信邦除持有太康約57.45%股權，根據太康提供資料，太康對信邦應付款項金額為819萬美元(約新台幣2億5128萬5000元)及新台幣1億550萬7000元，共計新台幣3億5679萬2000元，信邦表示，公司已擬於第2季提列約3億多的投資損失。

至於宣德部分，根據宣德提供資料，目前宣德及子公司總計對其應收帳款金額為503萬8000美元(約新台幣1億5686萬8000元)，佔合併總資產之0.8%，為維護公司權益，公司將委請律師採取相對因應措施，並持續追蹤案件進度，積極保全債權以維護公司權益。

針對第2季或第3季是否認列損失？宣德表示，客戶要重組然後尋求出售機會，目前先申請破產保護，待重整後才會再更新狀況，曝險部位實際損失金額視後續保護程序而定，因此不會在第2季或第3季財報中認列損失，將待客戶端法院及會計事務所認定無法償還才會做虧損認列。

（時報資訊 張漢綺）