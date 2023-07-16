台積電算盤打得精 拒買台電5元綠電

參加國際RE100（承諾百分百用綠電）的企業雖缺綠電，但一講到價格可是「斤斤計較」，即使是年營收超過2兆元的台積電「算盤也打得很精」。過去台電曾打包手上1.5億度綠電，一度叫價5塊多要賣它，卻被台積電嫌太貴，最後買賣無疾而終。

這幾年鬧綠電荒，需符合國際供應鏈要求的企業都喊買不到綠電，尤其是台積電需求量大，政府極為重視，曾指示台電要打包手上綠電，賣給這家護國神山。

但因台電是用躉購費率對外收購，如光電要4到5元，離岸風電要6到7元，即使自家也有開發風場，成本也高，最後打包了一年1.5億度可賣，只是平均每度售價要5元多。台電說，結果拿去跟台積電接洽時，對方一下子就嫌貴，一點都不想買。台電碰一鼻子灰，之後也不再提了。

一位離岸風電商直言，台積電就是那種「非常強勢買方」，再怎麼缺綠電，也會跟你斤斤計較價格，因為它認為想賣給它的業者多的是，可以慢慢挑。一般來說，每度綠電只要超過4.2到4.5元，就不會被這家公司青睞。

但是經濟部指出，雖然台電手上綠電比較貴，但未來企業有需要，還是會請他們拿出來販售。確實超過5元，企業不太會大量購買。可是有時企業離年度綠電目標就差一點點，量體不大，就算貴還是可能咬牙買下去。

該部強調，對於這些少部分的綠電需求，如果買不到，台電還是可以配合來賣。

（中國時報 王玉樹）

延伸閱讀

台積電3奈米良率砍半是危機？陸行之打臉

台積電擴產計畫 法人高度關注

台積鴻海TMH傳聯手 赴印度設半導體廠