台積電法說將釋利多？法人聚焦這些事

晶圓代工龍頭台積電（2330）將在20日舉行第二季法人說明會，外界引領企盼台積電可能釋出利多，延續AI帶動之浪潮。法人機構保持台積電全年營收年減9.5％之預估，第三季產能利用率持平，不過因為3奈米開始量產，帶動平均價格水準上升，營收估計季增7.3％，但高成本攤銷至折舊費用，將影響毛利率水準。

在最新技術發展上，台積電保持領先，台積電於2023年北美技術論壇，便揭示其最新的技術發展，包括2奈米技術進展及業界領先的3奈米技術家族，此包含更廣泛的3奈米技術組合（N3P、N3X以及N3AE）。強化版 N3E 製程預計將於2023年量產，N3P 預計於 2024年下半年進入量產。

2奈米技術部分，目前已經進入技術開發階段，著重於測試載具的設計與實作、光罩製作以及矽試產，台積電指出2奈米技術研發進展良好，預計在2025年進入生產階段，預計產能規劃在新竹寶山與中科廠量產。

此外，台積電的先進封裝CoWoS技術，是法說會上另一大焦點，由AI晶片和高效能運算（HPC）所帶動的複雜晶片設計，龍頭 Nvdia 和 AMD都已經是台積電先進封裝之客戶，CoWoS產能持續擴張。目前法人估計台積電CoWoS月產能在2024年中有望達到1.6萬片，年底上看2萬片，而法人期待倍數增長的預期是否持續上修，將引動相關供應鏈再次點火。

面臨 Intel與 Samsung 緊追在後，台積電為了鞏固其先進製程的領先地位，在 N2 GAA 的全新世代研發將不手軟，仍維持 2023 年 320億美元資本支出不變。2024年資本支出與持續投入3奈米製程產能提升計畫，相信在法說會上，台積電也會透漏相關的指引。

而市場將關注台積電在擴廠情況，繼日本擴28奈米新廠，中國南京廠擴大，歐洲也在評估範圍之內，這些產能均為特殊製程。將來先進製程的擴張計畫及對財務之影響，係法說會中眾所矚目之焦點。