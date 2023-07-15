電玩展一波接一波 商機無限

暑假概念股嗨翻！夏日電玩展（Summer Game Show，下稱SGS）14日登場，預期周末人潮將達高峰，兩大遊戲主機業者索尼（SONY）PS5及任天堂（Nintendo Switch）均參展，緊接著第五屆台灣國際電玩電競產業展覽，將在7月下旬開展，帶動遊戲主機、遊戲產品、電競筆電和相關周邊商品的熱賣。

這次的夏日電玩展共展出130款遊戲。值得一提的是，遊戲大廠索尼的PS5及任天堂Nintendo Switch，均提供未上市的遊戲，大約10款左右，在現場供玩家搶先試玩。此次參展業者涵蓋主機遊戲、PC遊戲、VR遊戲、桌遊、獨立遊戲及大型遊戲機台等。

索尼的PS5體驗區，SEGA首度開放試玩「索尼克 超級巨星」，經典IP「刀劍神域 異絆集結」、萬代南夢宮預計今年發售的「NARUTO X BORUTO 火影忍者 終極風暴羈絆」、台灣光榮特庫摩剛上市的「瑪莉的鍊金工房 Remake ～薩爾布魯克的鍊金術士～」，還有「跑車浪漫旅 7」（Gran Turismo 7）及「地平線 山之呼喚」等。

任天堂的攤位則有8月30日發行的節奏動作遊戲「Samba de Amigo：歡樂搖搖派對」、動作RPG「東京幻都 eX+ for Nintendo Switch」、「王牌釣手 歡釣水族館」，另外也可看到許多經典遊戲，如音樂遊戲「太鼓之達人 咚咚雷音祭」、「皮克敏4」（體驗版）、「星之卡比Wii 豪華版」（體驗版）、「瑪利歐賽車8」、「薩爾達傳說王國之淚」等。

7月下旬由第五屆台灣國際電玩電競產業展及第22屆漫畫博覽會接棒，預計27～31日展出，屆時除了有電競比賽外，還有電玩、手遊、漫畫、輕小說及玩具公仔等的娛樂產品的展出。根據電商通路7月份的銷售統計，明顯看出電競筆電及周邊商品暑假檔期熱銷。