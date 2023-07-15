遊戲族群新品齊發 Q3玩翻天

暑假旺季到來，遊戲族群包括大宇資、弘煜科、歐買尬、華義均有新品上市。第三季遊戲產業值得關注的焦點，包括歐買尬首款AI遊戲問世，大宇資、智冠及鈊象均積極拓展海外市場。新技術及新市場，均為遊戲族群再添題材和想像空間，第三季營收有盼頭。

至於智冠、橘子、傳奇、鈊象等業者，暑假則以舊款產品改版為主。

暑假檔期最積極的業者要屬大宇資訊，除了砸下重金前進印度市場，推出第一人稱生存射擊遊戲「Raider Six」，也善用自己眾多IP的優勢，將遊戲產品移植至多款遊戲裝置和平台。

大宇資的手遊產品以「軒轅劍M」為主，其餘知名IP陸續支援多款硬體裝置及平台。例如，「大富翁4Fun」在Switch上線、「海平線」同時在PS4及XBOX上線，「軒轅劍三」則是在Steam上架，恐怖遊戲「女鬼橋」，一口氣推出PS4、XBOX、Switch等不同平台的版本。

對海外市場躍躍欲試的還包括智冠集團，該公司預計7月底赴上海參加ChinaJoy遊戲展覽，希望爭取海外遊戲產品落地台灣時，提供其一條龍式的服務。包括提供點數卡、通路、行銷、雲端機房及金流等服務。

鈊象電子今年度海外市場拓展順利，包括東南亞、大陸、歐洲及美國，呈現多點開花的榮景。

第三季也可見到首款利用生成式AI技術所製作的遊戲。歐買尬首款AI手遊「LUNA AI：月神之遠征」預計第三季上市。值得一提的是，生成式AI技術還進一步運用在遊戲玩家攻略。歐買尬將推出AI聊天機器人「Chat遊戲大師」，由研發團隊針對遊戲的資訊、語言、市場、全球遊戲歷史、攻略資訊等，運用AI進行訓練，建立互動模組，可即時回應玩家遊戲攻略的提問，並不侷限於單一款遊戲。

整體而言，「Chat遊戲大師」希望可以打造一個以遊戲攻略為主題的AI聊天機器人。

而一向擅長日系風格的遊戲研發公司弘煜科技，今年暑假將於日本市場推出自製遊戲BB-FANTASY。

橘子及智冠2023年暑假以舊款遊戲改版為主。橘子今年暑假改版產品包括有「新楓之谷」、「CSO絕對武力」、「天堂」、「天堂M」等。智冠集團也以改版產品為主，包括中華網龍的「吞食天地 多元宇宙」、「戀愛盒子M」，遊戲新幹線旗下「純白和弦」、「指劍江湖」及「完美世界2 Online」。