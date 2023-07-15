台積電3奈米良率砍半是危機？陸行之打臉

台積電法說下周四（20日）將登場，吸引全球投資圈目光，雖高盛喊調明年股息，認為有機會從今年的12元成長逾1倍至26元，但有外媒稱3奈米先進製程良率僅55%，蘋果肥單恐部分讓給三星，知名半導體分析師陸行之狠打臉，除指股息不可能超過20元，也稱新品良率一開始都是從30%慢慢拉上去，3奈米沒理由一開始就能衝上90%。

台積電先進製程市占率稱霸全球，但外媒《Wccftech》報導，台積電3奈米良率僅55%，近半都是不良品，因此與大客戶蘋果協議，不採每片1.7萬美元的標準價，僅針對可用晶片收費。報導提到，台積電年底3奈米的月產能上看10萬片，以因應iPhone15需求，但以目前良率進程來看，恐怕要到明年下半年，才能符合蘋果要求70%的合格標準。

陸行之在threads發表評論，直接打臉2數據，首先是3奈米良率好才賣1.7萬美元，要是這麼低，台積電賣4、5奈米還比較划算。

其二是報導稱良率僅55%，他指出，台積電過去每個新世代產品的良率，都是從30~40%拉上去的，哪有一開始就來到90%，並認為在初期良率低的情況下，按片計價屬合理範圍。

此外，台積電今年首季才將股息由2.75元調高至3元，全年有機會由11元拉至12元，雖明年股利政策未定，但美系外資高盛率先喊出，庫存調整告終，明年營收看增27.9％，加上資本支出下滑，自由現金流充裕，明年股息有望衝上26元，殖利率4.5％，以平均每季現金6.5元來看，長線資金吸引力爆發。

曾多次點名台積電股利政策太小氣，陸行之對此指出，自己頻籲公司控制資本開支，增加現金股利，配息不要墊底，結果台積電全年僅以增加1元回應，認為台積電現金股利如一潭死水，雖高盛放話確實激起自己心中的一點漣漪，但認為明年股息能到20元、每季5元，就要謝天謝地了。

至於很多人提出，台積電要保持技術領先，資本開支不能降的迷思，陸行之認為，台積電賣8顆GPU 3200美元給NVIDIA，NVIDIA加了hbm及載板後，轉賣12萬美元，而蘋果更不用丟資本開支，自由現金流滿滿，若台積電把大部分賺來的錢拿去投資，就不應該讓客戶予取予求，而是合理漲價轉嫁成本才對。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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