智慧手環新品接力 小米、華為在台交鋒

台灣入門穿戴市場新品接力賽，繼日前小米推出新一代小米手環8後，持續深耕穿戴市場的華為，也宣布推出新一代智慧手環HUAWEI Band 8，即日起在華為全通路開賣，售價1490元，兩大陸系品牌智慧手環在台正面交鋒。

華為全新一代Band 8一改以往的圓潤風格，以1.47吋AMOLED全螢幕，搭配稜角設計讓外型更簡潔時尚，輕僅14克、薄僅8.99mm的機身厚度，將智慧手環的佩戴體驗引領至新境界。除了更輕薄全螢幕的機身設計，還有新升級的HUAWEI TruSleep 3.0、14天強勁續航，及專業健康管理、智慧助理、穿搭錶盤、來電提醒等軟硬體多項功能。

根據資料顯示，擁有好的睡眠品質，可幫助身體恢復機能與活力，隨著社會型態轉變，民眾容易出現睡眠相關問題，HUAWEI Band 8搭載TruSleep 3.0，科學偵測睡眠功能與其強勁續航能力，可以24小時當專屬健康小助理，完整偵測睡眠狀態不斷電。另教育部體育署111年調查結果顯示，有高達43.9%的民眾認為穿戴式裝置科技會成為未來主要運動健身趨勢，HUAWEI Band 8不僅擁有100種運動模式，使用者也能透過華為開發的TruSport專業運動軟體獲得完整的運動評估及建議，盡情享受運動樂趣。

HUAWEI Band 8在台共上市兩款材質錶帶、三種顏色，分別是TPU錶帶的幻夜黑以及矽膠錶帶的櫻語粉、翡冷翠，售價1490元，即日起在華為全通路包含高雄夢時代華為品牌店、台北三創創Q Space華為品牌櫃、燦坤、順發、全國電子及四大電商(PChome24h購物/momo購物網/Yahoo!購物中心/蝦皮購物)販售。

小米為穿戴手環市場霸主，日前在台推出的Xiaomi手環8，搭載1.62吋螢幕升級支援60Hz高更新率螢幕，首度搭載光線感測器，讓亮度調節也能智慧化，另外，更支援全新快充，最快1小時內即可充滿100%，基本使用續航最長可達16天，在AOD模式下也能支援續航長達6天，售價部分則訂在1095元，硬是相較前一代便宜100元。

（時報資訊 王逸芯）

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