童子賢證實，蘇姿丰將訪問和碩

繼NVIDIA執行長黃仁勳訪台帶動AI熱潮後，與黃仁勳有親戚關係，更是競爭對手的AMD執行長蘇姿丰也將於17日抵台訪問。和碩董事長童子賢14日表示，蘇姿丰與台灣產業界走得非常近，和碩從上游到下游，跟她碰頭的機會非常多，例如IC元件是AMD的供應商，蘇姿丰會跟和碩上上下下幹部很多人碰面。

此外，近期AI概念股狂飆，包括緯創在內的電子代工廠股價不斷大漲，廣達董事長林百里身家更因此水漲船高，成為台灣新首富。對於目前AI概念股是否過熱？會不會成為股市下一個「航海王」？對此童子賢表示：「大海航行、小心風浪」。

童子賢指出，AI跟網路一樣，會創造下一波數位應用趨勢，也跟網路一樣不只是單一產品，會滲透到每一個產品和服務上。AI帶來加值，讓原來的IoT、電腦、手機都帶來加值，如果能掌握這波AI潮流，應該會成為科技財富創造的來源。

至於AI概念股狂飆，童子賢認為，股價要心平氣和看待，就像2000年的網路，曾經有一波泡沫化，會有本夢比，不宜用很高期待去預估所有產品項目，結果泡沫化後就會讓很多人開始失望，但也不宜用過度悲觀去看待。

他強調，大趨勢來的時候，總是很多猜測，很多瞄準新趨勢，發展成新產品，但是也會經過一波淘汰賽，像2000年時很多人要抓住網路，產業趨勢剛開始時總是很多不明朗的東西，不能否認這是一個重要趨勢，而很多跟AI沾上邊的、股價都會起來，其中有很多公司體質很好，卻也有很多公司其實還在嘗試和摸索，品項太多沒辦法一一分析。總之，他建議大家「大海航行要小心風浪」。