遭Vanmoof禍害又1家 宣德初估損失1.56億

遭Vanmoof Asia Ltd.禍害又一家，繼信邦（3023）子公司太康精密（6833）爆出貨款遭電動自行車客戶VanMoof延遲支付案後，又有一家連接器廠宣德（5457）也跟進傳出受害消息，初估含宣德及其子公司總計對該家客戶應收帳款金額高達503.8萬美元（折合新台幣約1.56億元），由於金額不貲，為保全債權，宣德已決議擬採取法律程序。

宣德14日晚間公告，稍早得知荷蘭阿姆斯特丹地方法院批准Vanmoof Asia Ltd.之母公司VANMOOF GLOBAL HOLDING B.V.申請之暫停付款（surseance van betaling）程序，初估含宣德及其子公司總計應收帳款金額達503.8萬美元（約新台幣1.56億元），初估此金額約佔合併總資產之0.8％。

惟因憂心此事件恐影響到公司的債權，宣德表示，將循法律程序保全債權，並繼續關注VANMOOF GLOBAL HOLDING B.V.之暫停付款程序案件進度。

宣德表示，目前最大損失即為全數貨款，估為503.8萬美元（約新台幣1.56億元），然為維護公司權益，宣德已決議委請律師採取相對因應措施，並持續追蹤案件進度，積極保全債權以維護公司權益，實際損失金額仍須視後續保護程序而定。

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