電子5哥都去了！謝金河：3座世界工廠翻身

美中角力加劇地緣政治風險，連半導體教父、台積電創辦人張忠謀都忍不住喟嘆「全球化和自由貿易已死」，財信傳媒董事長謝金河則認為，世界工廠加速移動，墨西哥上半年股匯齊揚，電子5哥等大廠重兵集結，而印度、波蘭也迅速翻身，崛起成為友岸外包的新據點，值得深入探索。

謝金河在臉書以「地緣政治風險下的世界新亮點」為題撰文，指出本周世界又有一些新變化，一是日本股市以6.17兆美元打敗中國A股6.09兆美元，成為世界第2大資本市場；另一個是印度股市以3.4兆美元超車英、法，成為世界第4大資本市場。

再者，在友岸外包下，新的世界工廠正在加速移動，這當中，印度正逐漸成為亞洲新的生產基地，從蘋果、Google、微軟、Tesla都加速布局。在美洲，墨西哥正快速崛起，1年多來，墨西哥披索從25兌1美元快速升破17美元，成為全球最強勢貨幣之一，墨國股市上半年上漲10.34%，也可圈可點。

謝金河表示，台灣電子5哥全都到墨西哥報到，且設廠規模十分驚人，不久前，墨西哥總統才拉到馬斯克應允擴大生產，一直以來，墨西哥都是美國最重要的後院，這回地緣政治出現新形勢，墨國也成為最大受益者。

另一個是東歐的波蘭，這個人口3800萬左右的東歐國家，在二戰遭到重創，這次俄烏戰爭一旦落幕，波蘭很可能成為烏克蘭重建最重要的據點。今年波蘭股市上漲17.9%，波蘭貨幣也大幅升值，這個台灣不太熟悉的國度，值得大家深入探索。

（旺得富理財網 李宗莉）

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