南俊國際 美系CSP廠本月出貨

伺服器滑軌廠南俊國際（6584）7月正式獲得美系雲端服務商（CSP）量產通知，經過長時間認證之後，本月開始出貨，打破該CSP業者伺服器滑軌僅由一家廠商獨家供貨的情況，南俊也在美超微（Supermicro）之後，收穫新的伺服器滑軌客戶。

對於市場傳聞，南俊國際表示，南俊針對該客戶持續認證，只是第二季因伺服器晶片認證問題，遞延了訂單，7月拿到的是量產通知，本月就開始量產交貨，以伺服器走海運，飄到美國之後客戶從Hub倉提貨後計入營收，約需二個月，預期將可反應在第四季的營收上。

南俊甫於今年第二季掛牌上市，今年伺服器滑軌營收預估達30％，2002年南俊國際就打入美超微供應鏈，獨家供應美超微伺服器滑軌，目前美超微的營收占比約10％，2022年景氣驟變，美超微的營收占比略降至8～9％，但在伺服器滑軌領域中，南俊國際已經練兵多時，下半年將導入新客戶，除7月量產交貨的美商之外，另一家美系CSP業者的第九代伺服器滑軌也將於第三季量產。

據了解，該美系CSP業者的伺服器滑軌過去由一家台廠獨霸，100％由單一家台廠供貨，南俊國際本月開始量產交貨之後，雖然初期的出貨量與訂單配比，還難以與第一供應商抗衡，但是位列第二供應鏈讓客戶在詢價、下單時多了選擇。

據南俊統計，今年第一季伺服器滑軌營收達33％，已高於去年的24％，因此帶動整體平均售價達200美元以上，隨著伺服器滑軌比重拉升，南俊未來不排除將低毛利產品委外。

南俊受景氣不佳、稼動率下滑，導致第一季繳赤字財報，每股稅後淨損0.06元，第三季隨著非伺服器客戶庫存去化，重啟拉貨潮，伺服器滑軌導入新客戶之下，預期第三季可望逐月成長，下半年也有機會逐季成長，並優於上半年。

南俊6月營收重返1億元，達1.04億元，連續第二個月成長，月增率達5.88％，為今年以來單月歷史次高紀錄，累計第二季營收達2.93億元，季增2.4％、年減47.5％，擺脫營收連衰三季的窘境。