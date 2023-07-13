預期營收成長佳 高盛喊台積明年配息26元

台積電法說會前外資討論一棒接一棒，高盛證券此時拋出震撼彈，隨庫存調整告終，台積電2024年營收可望增長27.9％，加上資本支出下滑，自由現金流將會更充裕，2024年度的現金股利最高可望衝上26元，現金殖利率4.5％，以季季配換算、平均每季現金股利6.5元，對長線資金吸引力大爆發。

庫存調整Q4畫下句點

高盛證券指出，因庫存調整可望在第四季畫下句點，總體需求靠著2023年的低基期效應重拾成長力道，加上強勁的人工智慧（AI）需求，以及來自3奈米製程貢獻放大，看好台積電2024年重返成長、營收年增率達27.9％。除了營收向上跳升，資本支出則可能由2023年的314美元，降至2024年的280億美元。

考量營收上升、開支下降因素，台積電2024年的自由現金流將更為充裕。高盛證券提出，台積電曾提及將持續採穩健股利政策，預計每年把約70％的自由現金流量，以現金股利方式回饋股東且每年現金股利將不低於前一年；若以此股利政策為基準，2024年自由現金流的7成比例約為每股26元，意即2024年現金股利有進一步上升空間，最樂觀狀況甚至比現在股利水準多出1倍。

有助長線買盤進場

有趣的是，外資圈知名半導體產業分析師陸行之先前數度擔憂台積電不肯提高現金股利，還點名台積電現金股利配發率在台系半導體大廠中相對落後。因此，當台積電5月9日召開董事會，調高第一季現金股利至3元時，就有法人認為，「陸行之的呼喚，台積電有所回應！」若台積未來幾年股利能呈爆發式增長，熱愛配息長線買盤態度將更趨正面。

回歸台積電基本面，短線而言，隨外資研究機構紛紛下修第三季預期後，市場的注意力已經放到2024年起的成長力道。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，電子業的價格彈性，加上AI半導體需求強增，將從第四季起觸發邏輯半導體新一輪向上循環，就算下半年復甦進程緩慢已是市場共識，然晶圓代工產能利用率偏低，也意味庫存去化速度會加快，研判整體邏輯半導體2024年營收將年增10％～20％，台積電的成長更會高達20％，在此高速成長前提下，台積電明年推估本益比僅15倍，看起來極具吸引力。

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