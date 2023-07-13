摺疊新機交棒兩大廠 蘋果恐要等到這年

根據市調機構市調機構Counterpoint統計指出，2023年第一季全球摺疊裝置出貨量相較2022年同期成長64%，總量達到250萬支。展望下半年，除日前Google推出的Pixel Fold外，後續還有三星、小米等均有新品計畫。至於何時會有蘋果入陣，Counterpoint分析師就認為，可能要到2025年!

以全球折疊型手機市場表現來說，2023年第一季賣最好的是大陸市場，且成長幅度高達117%，西歐、亞太與北美地區也有不錯的表現，若單就成長幅度來看，印度以967%居冠，其次為非洲地區MEA市場，成長幅度也達到了197%，而北美市場的成長也不俗，漲幅高達43%。

就各摺疊機品牌大廠表現來說，今年第一季在大陸市場賣最好的摺疊手機品牌前三名依序為OPPO、華為與三星，市占率分別為27%、27%與26%；對比2022年同期，華為占比自原本的57%大幅下降，至於OPPO、三星、vivo都有不小的成長。

就接下來摺疊機市場發展來看，除了Google日前有推出Pixel Fold，三星也預計於7月26日發表Galaxy Z Fold5與Galaxy Z Flip5，加上即將在8月發表的小米MIX Fold 3也會大進化，後續整體摺疊機市場仍大有可為。

至於眾所期盼的蘋果究竟何時會推出摺疊機，Counterpoint分析師Jene Park表示，蘋果依舊沒出現在他們短期預測中，但可能在2025年就會加入摺疊手機市場。

（時報資訊 王逸芯）

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