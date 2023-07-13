需求降 日媒：台灣IT產業銷售受重創

電子設備需求減 台灣IT產業銷售遇10年最大降幅

「日經亞洲」報導，台灣資訊科技（IT）產業業績面臨歷來最大的跌幅，台灣19家主要公司6月銷售年減約20%，主因疫情過後智慧型手機與電腦需求減少，重挫零件製造商。

台積電6月銷售減少11.1%，來到新台幣1564億元，連續第4個月下滑。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）指出，由於伺服器、電腦與智慧型手機的需求減少，蘋果（Apple）與美國主要資訊科技公司等客戶的資本投資依舊低迷，尤其是在中國。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，這些產品的需求大幅增加，但之後逐漸回落。

美國晶片製造商輝達公司（Nvidia）等企業聚焦生成式人工智慧（generative-AI）相關晶片，但目前尚未見到需求顯著增加。

蘋果主要供應商鴻海銷售也嚴重下滑，6月銷售減少19.7%至4227億元，為連續第5個月下滑。

根據日經統計，今年6月，這19家主要IT公司的銷售共達4.9兆日圓，年減19.8%，為2013年開始追蹤這些數據以來最大的跌幅。其中有14家公司的營收出現兩位數下滑。

IT產業是台灣經濟的支柱，由於銷售下滑，1到3月季度的實際國內生產毛額（GDP）比去年同期減少2.87%。這是去年10月到12月出現約7年來的首次負增長後，連續第2個季度下滑。

由於全球需求減少，台灣6月出口值下滑23.4%，為全球金融危機爆發後，自2009年以來的最大降幅。

台灣財政部統計處長蔡美娜說：「以趨勢觀察（出口）年率由負轉正的機會，可能約在11月。」

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