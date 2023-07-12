集邦：面板廠H2達供需平衡

根據TrendForce顯示器研究報告指出，2023年面板廠訂定下半年實現由虧轉盈的目標，嚴謹控管生產水位，維持按需生產的策略，估計2023年5代以上LCD面板供需比將落在2.1％，整體市場供給緊俏。但下半年是傳統旺季，面板廠產能利用率提升，估計供需比約3.3～3.7％，處於供需平衡的狀況。

受高通膨衝擊，2022年電視銷售不佳，加上大尺寸電視面板因高昂運費影響品牌布局，不僅造成面板需求面積的減少，也讓面板報價持續下探，面板廠為快速去化廠內的庫存及營運壓力，自2022年第三季起開始大規模調節生產水位。在經歷兩個季度管控後，自2023年第一季起面板廠不管是電視，亦或是IT面板庫存水位已有明顯下滑。儘管第一季因適逢傳統需求淡季，導致供需比相較去年第四季的-7.1％，上升至0.6％，距離供需平衡值的3％仍有一定的距離，但庫存相較前兩季已明顯減少，支撐了後續面板漲價。

TrendForce統計，第二季大世代線玻璃產出面積季增約13％，但各應用的備貨需求也同步上升，季增約13.6％，供需比約0.5％，與第一季的0.6％幾乎持平。由於市場供給持續緊張，在面板市場占有8成產能的LCD電視面板報價也因此翻揚。

第三季面板廠在財務壓力較上半年稍微趨緩，生產意願高於第二季，但尚未實現單季轉盈的目標，因此面板廠仍持續進行生產管控。不過整體產能利用率調升，面板供給吃緊的情況應在第三季可緩解，供需比預估約3.3％，達到供需平衡區間。

第四季為今年最後衝刺出貨的時間點，倘若部分面板廠得以轉為單季獲利，第四季不排除各面板廠對於稼動率調整會有不一致的狀況，造成供需比可能上升到3.7％，唯仍在供需平衡區間。值得注意的是，TrendForce指出，目前電視面板市場供需不完全反映真實的狀況，供需平衡主要是仰賴於面板廠過去一年謹慎控制產出的結果，因此下半年關注重點仍是在於面板廠的稼動率調整、以及終端銷售的變化。