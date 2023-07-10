終止半導體合作關係 鴻海、印度Vedanta分手

鴻海10日晚間表示，與印度Vedanta合作興建半導體的關係將終止，後續將不再參與雙方合資公司的運作，未來雙方合資子公司，將會改由Vedanta完全持有。

印度媒體2022年10月傳出，鴻海將與印度Vedanta合資興建28奈米12吋晶圓廠，預計在2025年投入生產，每月產量4萬顆晶圓。在印度政府要求下，鴻海與Vedanta邀請意法半導體做為科技夥伴，提供晶圓生產技術。若能成功投資，將獲得印度政府9.3億美元的激勵獎金。

過去半年來，屢屢傳出印度政府不滿、三方合作出狀況、技術或資金沒有到位等問題。上周末外媒指出，印度Vedanta將接管與鴻海的合資公司。

鴻海對此表示，過去一年多來，鴻海與Vedanta攜手致力於將共同的半導體理念在印度實現，這是一段成果豐碩的合作經驗，也為雙方各自下一步奠定堅實的基礎。為探索更多元的發展機會，根據雙方協議，鴻海後續將不再參與雙方的合資公司運作。

鴻海強調，未來將繼續大力支持印度政府的「印度製造」願景，在當地建立更多元且符合利益關係人需求的合作夥伴關係，對於印度半導體發展方向依舊充滿信心。

有關過去鴻海與Vedanta的合資公司，未來將完全改由Vedanta 100％持有，鴻海與該合資法人已無關連，並正式通知Vedanta，移除合資公司中鴻海名稱，以避免對未來雙方各自的利益相關者造成混淆。