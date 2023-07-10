南亞科Q2每股虧0.25元 連3季虧損

南亞科（2408）周一召開線上法說會，公告2023年第二季度合併財務報告，南亞科第二季營收70.27億元，年減61.02％、季增9.37％，南亞科第二季DRAM平均售價季減中個位數百分比，銷售量季增中十位數百分比。受到提列損失、價格下跌導致，毛利率-11.2％，季減少2.6個百分點、年減少55.3個百分點。單季每股虧損為新台幣0.25元，較上季虧損收斂，仍呈現連3季虧損。今年資本支出預計由原先的新台幣185億元調降至新台幣150億元，年減少28％。

南亞科周一公布2023年第二季截至6月30日之自行結算合併財務報告。南亞科6月營收24.58億元，年減53.05％、月增6.45％，再度改寫今年新高水準；南亞科第二季營收70.27億元，年減61.02％、季增9.37％；上半年營收134.51億元，年減64.58％。

南亞科第二季DRAM平均售價季減中個位數百分比，銷售量季增中十位數百分比。

南亞科第二季營收70.27億元，年減61.02％、季增9.37％。第二季營業毛損7.88億元，毛利率-11.2％，季減少2.6個百分點、年減少55.3個百分點，主要受到提列損失、價格下跌導致。營業淨損31.85億元，營業利益率-45.3％，季減少0.4個百分點、年減少75.1個百分點。本期稅後淨損為新台幣7.71億元，虧損收斂季減26.2％、仍年減111.7％，淨利率-11.0％。單季每股虧損為新台幣0.25元（每股盈餘依加權平均流通在外股數30.98億股計算）。截至2023年6月30日，每股淨值新台幣55.72元。所有合併財務數字為公司自結，尚未經會計師查核。

南亞科第二代的10奈米級製程前導產品與第三代的10奈米級製程測試產品，均依照原先進度試產中。因應市況變化，2023年資本支出預計由原先的新台幣185億元調降至新台幣150億元，年減少28％，其中生產設備資本支出約占5成。

（時報資訊葉時安）