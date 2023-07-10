強茂慕尼黑上海電子展 備戰陸新能源商機

二極體大廠強茂（2481）將於7月11日至13日參加慕尼黑上海電子展。此次為強茂攜手全球經銷商 Rutronik（儒卓力）共同合作，展示強茂最新的碳化矽（SiC）二極體和 MOSFET系列，產品應用廣泛，包括電源裝置和電動車充電器，提供客戶多元的解決方案。強茂營運長陳佐銘也將於11日下午三點在現場接受採訪。

慕尼黑上海電子展為電子行業內重要的盛事，引領著未來電子科技的創新平台，本次展會主題為「融合創新、智引未來」。展品範圍涵蓋半導體、汽車電子、被動元件、電源、人工智慧技術、物聯網技術等，強茂也將拿出最新研發之碳化矽（SiC）二極體和MOSFET系列產品，以期在高功率市場，搶占更多新能源車大餅。

另外強茂營運長陳佐銘也將接受採訪，同時進行線上直播，聚焦於半導體市場需求以及強茂高功率產品於電動車、工業控制和新能源領域的應用前景。揭露在目前消費性電子市場逆風的環境下，強茂在車用和工業控制市場產品組合提振，還能夠力求止穩。

強茂的高功率元件，包括MOSFET、IGBT、碳化矽（SiC）二極體等，皆能夠為電動車、充電樁、儲能系統等新能源相關市場帶來商機，陳佐銘也將分享強茂品牌的主要優勢和未來幾年的產品規劃。