爭台積設廠再出擊 美鳳凰城市長訪台談直航

台積電在美國亞利桑那州首府鳳凰城設廠，帶動龐大商機。鳳凰城市長加勒戈本週率團訪問台、日、韓等國，盼吸引更多半導體產業投資，並促成亞洲重要城市與鳳凰城開通直航。

亞利桑那共和報（The Arizona Republic）報導，加勒戈（Kate Gallego）昨天率團展開為期兩週的亞洲行，將與鳳凰城市議員歐布萊恩（Ann O’Brien）、市府經濟發展官員一起拜訪台北。

加勒戈並將與鳳凰城副市長安薩里（Yassamin Ansari）共同拜訪韓國水原（Suwon）及日本姬路（Himeji）。水原是韓國三星電子總部所在，日本東芝公司則已宣布今年將在姬路廠增設功率半導體新廠，將產能擴增到2倍以上。

中華民國外貿協會6月23日剛剛與鳳凰城市府所屬的大鳳凰城商會（GPEC）簽署合作備忘錄。貿協認為台積電落腳將帶動亞利桑那州出現許多「台灣城」；GPEC則表示，除了半導體外，也盼向台灣的航空、醫療設備與生物科學、再生能源、資通訊科技等產業招手。

GPEC主席卡馬丘（Chris Camacho）日前表示， 7月規劃拜訪台北與相關大廠業者，預計討論台灣航班直飛鳳凰城的可能性。

亞利桑那共和報指出，加勒戈前次訪問台灣是在2019年，當時她積極推薦台灣半導體到鳳凰城投資，後來台灣龍頭廠商台積電選擇在鳳凰城北部設立第一期廠，又決定在鳳凰城南方、議員歐布萊恩選區設立第二期廠，創造高達400億美元鉅額投資。

報導指出，台積電在鳳凰城設廠估計可創造1萬個就業機會，其中約4500個是台積電直接職務需求，因半導體技術攸關經濟國安命脈，台積電落腳也使「鳳凰城矽谷」聲名大噪，美國總統拜登等政商名流都親自到訪。

台積電設廠不僅創造經濟利益，還帶動整個城市的建設發展，例如鳳凰城市府官員正規劃興建一條「科技走廊」，通過10號州際公路連結加州的港口，及透過30號國道連結美西的矽谷。

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