PC復甦 群光、達方Q2績昂

PC產業需求逐步回溫，鍵盤廠第二季營收兩位數增長。群光（2385）6月合併營收90.35億元，月增7％，為今年以來單月高點，累計第二季合併營收253.63億元，季增約12％。達方（8163）6月合併營收23.99億元，月增0.66％，累計第二季合併營收約68.88億元，季增14.79％。

群光公告6月自結合併營收為90.35億元，順利站上90億大關，月增率7％，為今年以來單月營收高點。累計第二季自結合併營收達253.63億元，季增12％，高於市場預期，累計上半年自結合併營收為480.85億元，相比去年同期減少16.35％。

群光自第二季以來，每月營收均呈現上升趨勢，顯示客戶需求已自第二季開始從谷底攀升。第二季鍵盤產品營收受惠於客戶需求逐步回溫以及急單挹注，季增率高達20％以上，影像產品則有來自AI影像產品的持續訂單，由於第一季表現良好、基期較高，因此第二季季增率為10％。法人表示，群光第二季營收優於市場預期達到雙位數季增，顯示公司營運穩健，在有紀律的營運費用管控下，第二季獲利預期將優於第一季表現。

展望第三季，群光表示，客戶預期筆電市場的需求將繼續回升，因此將帶動相關產品營收成長，以鍵盤為例，法人預期可繼續保持季增，影像產品營收則預期將維持穩健，其中的AI影像產品仍為市場中的焦點，例如可進行影像及聲音辨識的高階控攝影機，將持續受惠於國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA）的商機，未來幾年成長性強勁。還有應用於車隊管理的駕駛監測系統（Driver Monitoring System, DMS），可讓車隊更能掌握駕駛的行車安全，以及智慧家庭的IP Cam與門鈴攝影機等等。法人指出，從往年軌跡來看，群光第三季營收將是全年高峰，獲利表現可期。

達方公告6月合併營收為23.99億元，較上月增加0.66％，較去年同期減少14.27％。累計第二季合併營收68.88億元，較前一季增加14.79％，累計2023年上半年自結合併營收為128.89億元，較去年同期減少15.03％。

達方預期第一季會是今年谷底，第二季比第一季好，下半年會比上半年好。第二季景氣好轉，期望第三季IT回復正常需求。