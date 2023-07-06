科技巨擘格鬥戰 揭開「馬、祖」宿怨

臉書母公司Meta推出與推特（Twitter）對標的微網誌Threads應用軟體，讓Meta執行長祖克伯與特斯拉執行長馬斯克兩位科技界大咖在網路上大打口水戰，甚至放話要走出虛擬，面對面站上擂台幹一架，冰凍三尺非一日之寒，兩人間的恩恩怨怨，可不單是因為這件事，或這一、兩天才造成的！

劍指推持 Meta新應用程式Threads上架

傳聞Meta針對推特設計的全新應用程式Threads已在App Store上架，近日將開放iOS版用戶下載，外界將Threads喻為「推特殺手」，因為這個應用程式幾乎完全複製推特功能，不僅能讓用戶上傳分享文字、圖片、影片，還能與其他用戶在線上即時討論各種議題，也能追蹤喜愛的創作者並與創作者線上互動，而且用戶還能直接將Instagram上的粉絲全數移轉到Threads，藉此吸引內容創作者以Threads為主要網路互動平台，擺明了就是針對推特而來。

在Threads還未開放下載，僅出現在App Store應用程式列表時，就在網路上引起廣泛的討論，連推特創辦人之一的多爾西（Jack Dorsey）也在推特分享Threads縮圖，而馬斯克則在底下留言回覆「沒錯」。

事實上在更早之前，當Threads還只是市場傳聞，國際區塊鏈顧問公司（International Blockchain Consulting）創辦人暨執行長諾法（Mario Nawfal）在推特發文：「Meta即將推出與推特競爭的產品，名叫Threads。」馬斯克在回覆諾法的推文裡揶揄祖克伯說，「這世界已等不及在祖克伯的獨家統治下，沒有別的選擇。」一名網友接話要馬斯克謹慎一點，「聽說祖克伯有在練柔術（Jiu-Jitsu）」。馬斯克回應，「如果他願意，我已準備好要來一場鐵籠格鬥賽。」不久後祖克伯也不甘示弱發文說：「給我地點！」馬斯克再回：「拉斯維加斯八角籠（Vegas Octagon）。」一場「鐵籠格鬥」就此展開。

祖克伯與馬斯克這段從網路虛擬世界的鬥嘴，到可能在實境現身的擂台大戰，可以說是完全符合網路社群的口味，娛樂效果十足，同時也掀開了臉書、推特這兩家社群媒體及其背後代表人物相互較勁的大悶鍋，而這兩人不對盤的歷史可是其來有自。

雙方對槓 樑子早就結下

2016年9月，SpaceX簽約為Facebook發射一顆衛星，這顆衛星將為撒哈拉以南非洲的大部分地區提供互聯網接入服務，結果發射失敗，火箭和衛星兩者皆毀，當時人正在非洲的祖克伯聽到這個訊息表示，「SpaceX 發射失敗，毀掉了我們的衛星，這令我深感失望。」之後有人向馬斯克重提此事，他回道有給臉書一次免費發射補償了，而且他們應該有保險吧！

隔年，兩人針對人工智慧的議題戰了起來，起因在馬斯克表達他對人工智慧的憂心，他認為，人工智慧的潛在危險不是空穴來風，未來的確有可能危及人類生存，人工智慧的危險遠高於北韓對美國的威脅，只是人們在被機器虐殺之前是永遠不會了解人工智慧的風險。

祖克伯的看法明顯不同，他相信人工智慧會為人類的未來帶來更多的方便，並解決過去無法面對的問題，例如診斷疾病、自動駕駛系統等，都能為人類帶來福祉，他無法理解部分人對人工智慧過度悲觀的態度，這是非常可惜的，某種程度來講是不負責任的。

對於祖克伯的說法，馬斯克直接在推文中開砲回擊：「我和馬克談過這事。他對這個事情的理解有限。」

2018年，臉書捲入了「劍橋分析」個資遭到利用事件，在網路上引發#DeleteFacebook的運動，馬斯克也來參一腳，推了個「What’s Facebook?」的文後，網友敲碗問他會不會把SpaceX和Tesla的粉專刪掉，他回說不知道SpaceX跟Tesla還有粉專，然後就把這兩個粉專刪掉了。

Facebook在2021年大張旗鼓的宣布將公司的名字改為「Meta」，顯示其發展「元宇宙」（Metaverse）的決心，馬斯克則是潑了一大盆冷水。根據《BusinessInsider》報導，馬斯克表示，小時候大人都告訴我們不要離電視太近，對眼睛不好，但現在我們卻把螢幕戴在眼睛前面，這令人相當不解，「誰會把螢幕整天綁在臉上，這讓人難受，即使設備設計得很輕，我還是不覺得有人願意整天隨身帶著螢幕。」

馬斯克更在推文中直言，「目前看來，Web 3.0更像是一個行銷流行詞，而不是現實，我只知道10年、20年或30年後的未來會是什麼樣子，2051年是一個瘋狂的未來主義。」

「馬祖大戰」玩真的？！ 兩人認真備戰ing

馬斯克、祖克伯雙方在網上放話要「鐵籠格鬥」後，雖然馬斯克的母親頻在推特上反對，但兩人似乎不是說假的，雙方都已在積極備戰。

身為終極格鬥錦標賽（Ultimate Fighting Championship，簡稱UFC）的主席懷特（Dana White）在受訪時表示，他從雙方表明要進行格鬥賽起，每天晚上都收到兩位科技巨頭的電話。懷特還搧風點火了一把，他明確表示兩位都有意願在八角籠裡對決，如果有需要，還可以為他們設立一場收費活動，打鬥地點也可以選在UFC的比賽場地，即拉斯維加斯八角籠。

巴西柔術黑帶大師佛里曼，也收到兩人的訓練請託，他在推特上秀出分別與祖克伯及馬斯克練習的影片和照片，並開玩笑的說，看到馬斯克及祖克伯都在練武相當鼓舞人心，但如果兩人只是純粹訓練，而不是在「籠中格鬥」，這個世界可能會更好。

祖克伯更在IG上PO出了他近期的訓練菜單，包括跑步2英里、100個引體向上、200下伏地挺身及300下深蹲。

馬斯克也沒落後於對手，據《英國獨立報》報導，他近期已經接受UFC傳奇人物、加拿大拳手Georges St. Pierre （GSP）的訓練邀約。

吃瓜群眾狂敲碗 網民們分析「誰會贏？」

在科技媒體《The Verge》代表廣大的網民們喊出：「Don’t back down now.Musk」為這場約戰火上加油後；鄉民們也在認真分析「誰會贏？」，支持祖克伯的網民們認為，祖克伯39歲比今年51歲的馬斯克更年輕，而且他還取得巴西柔術藍帶的資格；而支持馬斯克的網民則看好他的天然身材優勢－身高188公分的馬斯克比祖克伯至少重了30KG。

《每日郵報》給兩人做了綜合能力比對圖，包括年齡、身高、體重、國籍、訓練經驗，甚至還有「淨資產」等。而《紐約時報》則認為祖克伯的贏面較大，除了年齡較輕外，還因為祖克伯過去18月都在練習巴西柔術。甚至也有體育博彩公司開出了投注賠率，目前，BetOnline給出的賠率是馬斯克更高；如果押注馬斯克100美元，將淨賺300美元，如果押注祖克伯500美元，只能淨賺100美元。

不過，在鐵籠格鬥賽還沒有成行之前，這兩人的另一項競爭已經分出高下。根據最新公布的《彭博億萬富豪指數》（Bloomberg Billionaires Index），馬斯克今年上半年的身價增加了966億美元，而祖克伯的身價則是增加了589億美元，雖然兩人都位居於今年上半年身價增加最快的兩名，但馬斯克身價的成長幅度明顯高於祖克伯，足足多了4千萬美元，狠狠大贏這位小老弟。