超微觀望 暫緩來台設物流中心

美中科技戰越演越烈，美國接連祭出晶片輸陸禁令，再加上去年底以來終端需求趨緩，讓大廠的跨國投資案速度放緩。繪圖晶片大廠超微（AMD）原本傳出將隨輝達（NVIDIA）腳步，今年2月要將亞太物流中心轉至台灣的計畫，目前已確定暫時擱置。

各大科技業者在進行全球佈局時，地緣政治為重要的考量之一，半導體業界人士指出，過去多以香港為亞太地區的中繼站，但隨著美中關係惡化、前幾年COVID-19疫情的斷鏈與塞港，導致國際大廠紛紛出走。去年底傳出輝達、超微相繼放棄香港，準備來台設置半導體亞太物流中心的好消息，也振奮台灣半導體產業鏈。

超微傳出今年2月將把香港倉庫改設在台灣，但相關官員證實，目前「只聞樓梯響」，還沒有更進一步的接洽。

官員轉述業界看法，超微暫緩在台灣設置亞太物流中心的評估計畫主要有兩大原因，首先從去年下半年開始，庫存水位升溫、終端需求趨緩，再加上預期今年景氣不明，因此國際大廠的全球投資計畫都全部暫緩；其次，美中貿易摩擦、科技戰仍然未見曙光，如果美國持續對中國祭出更多的晶片禁令，首當其衝的就是輝達、超微等大廠的高階產品線，「到時候需不需要擴大物流中心規模還不確定」，因此轉攻為守、等待國際情勢明朗。