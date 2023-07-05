迎旺季 電視面板7月上旬續漲

7月上旬面板報價出爐！隨著進入傳統旺季，拉貨動能提升，市場研究機構TrendForce預估電視面板報價續漲，中大尺寸面板上旬都有3美元漲幅。此外，第三季IT面板也跟進漲價，其中，監視器面板7月上旬小漲0.1美元，低階筆電面板也調漲0.1美元。

TrendForce研究副總范博毓表示，第三季進入傳統旺季，電視品牌開始為接下來的黑色星期五等消費旺季備貨，預估第三季電視面板採購數量相比第二季將有7～8％的增幅。

隨著需求回升，面板廠產能利用率也拉高，第二季面板廠平均產能利用率還在8成以下，預估到第三季整體平均產能利用率可望回升到80％以上，產能利用率提升，再加上面板價量同步回升，本季面板廠有機會力拚單月轉盈。

從電視面板報價來看，32吋、43吋面板在7月上旬小漲1美元，均價分別來到35美元、61美元，55吋、65吋面板則是調漲3美元，均價分別為116美元以及158美元。

范博毓表示，電視面板已連五個季度調漲價格，而且近期也看到監視器和筆電的備貨需求增加，拉抬IT面板價格在7月翻揚，不過受到通膨影響，商務市場需求還是比較差，因此IT面板漲勢也受限。

消費性產品買氣有所加溫，監視器面板在過去兩個月已經針對面板半成品（open cell），以及價格偏低的產品漲價，7月份除了面板半成品之外，更多尺寸的面板模組也可望小幅調漲價格。7月上旬21.5吋監視器面板小漲0.1美元、均價來到41.5美元，預期下旬會有更多尺寸漲價。

筆電面板方面，消費市場不振，高階、商務機種需求還是不佳，低階產品的需求明顯優於高階機種，而且TN面板的產能相對有限，因此低階的TN HD、TN FHD面板率先漲價。

其中14吋TN筆電面板在7月上旬小漲0.1美元，均價來到26.4美元，預期下旬會有更多尺寸跟進漲價。