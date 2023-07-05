大立光營收觸底H2升溫 法人調升目標價

大立光6月營收觸底回升，單月26.96億元，月增2.64％、年減21％，累計上半年營收173.3億元、年減13％。法人預估，蘋果iPhone 15拉貨潮啟動，預估7月營收比6月成長，8月營收再優於7月，營收有望逐月走高，旺季效應可期。

此外，大立光將於7月13日舉行法說會，說明第三季展望。

外資圈將注意力放在大立光第三季傳統旺季增長幅度，伴隨大立光經營管理階層釋出7月營收可望持續回溫觀點，以及iPhone新機開始備貨，外資看多大立光聲浪提高，摩根大通證券點名大立光為新iPhone商機投資優選標的，統一投顧並將推測合理股價升至2,550元。

大立光今年第二季合併營收為81.92億元，季減10.3％、年減15％，為2014年第一季以來單季新低。

產品類別中，2,000萬畫素以上產品比例達到20％～30％，1,000萬畫素以上產品占50％～60％，800萬畫素產品占營收比重不到10％，其他產品約占20％～30％。

美系客戶預計在秋天拉貨，日前大立光董事長林恩平在股東會後表示，預期7月會比6月好，下半年傳統旺季也會好一點。

大立光營運有望步出谷底，來自Android陣營與蘋果兩股力量同時推升。基於iPhone新機規格升級有感，法人預估iPhone 15系列出貨量為8,600萬支，新款iPhone出貨量將較去年新機成長4％。

統一投顧預估大立光2023年獨拿iPhone 15 Ultra潛望鏡訂單，將受惠新機銷售狀況。

大立光位於台中的一座新廠預計第三季底完成並開始移入設備，另兩座新廠受缺工影響，從原本預期2024年中陸續完成延至2025年，林恩平表示，新廠仍以生產手機相關產品為主，至於設備產能擴充會依客戶需求動態調整，若訂單不如預期，頂多就是把租用的三座廠房產能移至新廠，並不擔心新廠產能問題。

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