美擬限陸企使用雲端運算服務 法人解惑

美擬限制陸企使用雲端服務供應商之服務 法人這樣解讀

為封殺中國AI應用，根據外電報導，美國準備限制陸企使用亞馬遜、微軟等美商提供的AI雲端運算服務；對此，法人認為，預估短期影響有限，主要是因為目前美系CSP業者皆在競逐發展生成式AI技術與服務，不會輕易因為美國禁令 就短期下修對AI伺服器的採購與投資，但長期影響則須持續追蹤與觀察。

外電報導，美國白宮準備限制陸企使用亞馬遜、微軟等美商提供的AI雲端運算服務，要求微軟及亞馬遜等雲端服務供應商，提供大陸任何AI晶片雲端運算服務前，須先獲美國政府批准，藉此舉將完全防堵先前美方宣布高階AI晶片禁銷大陸，陸企繞道使用亞馬遜等雲端服務供應商平台服務避開禁令的漏洞。

群益投顧表示，之前美國禁止高算力的AI晶片銷往大陸，對台灣伺服器下游供應鏈影響有限，主要是因為大陸伺服器代工廠的客戶以陸系客戶為主，而台灣伺服器代工廠的客戶以美系品牌與CSP業者為主。

此次美國如真的限制陸企使用美國雲端服務供應商之服務的話，預估短期影響有限，但對美系CSP在AI伺服器採購與建置的中長期計畫則可能有部分的影響。

群益投顧表示，主要是因為目前美系CSP業者皆在競逐發展生成式AI技術與服務，但目前市場Nvidia AI晶片與AI伺服器的供應仍吃緊，因此預估美系CSP業者在彼此仍在競爭搶占生成式AI技術與市場領先優勢的階段，不會輕易因為美國禁令，就短期下修對AI伺服器的採購與投資。

因為一減少AI伺服器的採購與投資，等於就是擴大競爭對手的競爭優勢，因此認為如美國真的限制陸企美國 CSP業者之服務的話，預估短期影響有限，長期影響則須持續追蹤與觀察。