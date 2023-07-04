AI伺服器需求熱 緯創、技嘉等台廠強漲

受惠AI伺服器題材加持，下游ODM／OEM廠4日股價紛紛站高。其中，將於5日除息的緯創，在GPU主板產線擴建即將於季底完成、全面投產利多拉抬下，股價一舉衝破百元大關，另下半年AI伺服器新品將陸續出貨的技嘉和英業達，股價也雙雙寫下近20多年新高。

緯創日前甫公告6月自結財報，累計第二季合併營收2,065.53億元，季減2.57％、年減逾15％，暫居近九個季度低點，但6月單月獲利即有雙位數年增、自結每股稅後純益達0.62元，賺贏被業外拖累的第一季EPS 0.06元表現。

拿下輝達（NVIDIA）多GPU架構之HGX H100主板獨家供單的緯創，為該新專案擴增產能預計在第三季底完成，屆時除了GPU架構的伺服器主板外，整機系統的AI伺服器產品也將接續出貨，帶動緯創伺服器業務逐季揚升外，下半年也將交出優於上半年的整體營運表現。

緯創去年下半年開始導入GPU架構伺服器產品開始出貨，在其內部整體營收比重仍小，約為150億元左右。法人預估，今年下半年在新產能加入，及NVIDIA HGX H100及DGX A100系列AI伺服器產品助攻下，緯創全年伺服器業務營收比重將拉升至40％以上，明年還將進一步提升至43～44％。

AI加持大利多下，緯創除息前一日買盤大量湧現，股價衝上105元漲停後並一路鎖至收盤。以其將配發每股2.599元現金股利估算，除息參考價為102.5元，股利則將於7月28日發放。

4日同樣以漲停價作收的技嘉，以272.5元寫下將近23年來新高。其伺服器業務在訂單能見度明朗下，全年營收比重預計要達25％的目標，已提前於第二季間達陣，預期下半年在多GPU架構的AI伺服器新品接續出貨下，可望進一步拉升伺服器業務之營收規模，後續隨著AI伺服器產品出貨量體逐步顯現，也將持續為其挹注營運利多。

另近日為擴建伺服器產線、於泰國購地的英業達，今年在多GPU架構的AI伺服器出貨占比也將從去年的5％提升至10％，預期下半年隨著輝達GPU供應吃緊的情況逐步緩解後，第四季到明年出貨動能更將有較明顯的成長。

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