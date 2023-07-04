拜登的一句話 張忠謀直言：聽了有點刺耳

拜登的一句話 讓張忠謀聽了有點刺耳

台積電美國廠在亞利桑那州風光開幕，台積電創辦人張忠謀4日卻直言，美國總統拜登的一句：「union is coming back，這句話，我聽了有點刺耳。」

張忠謀是受工商協進會之邀出席會員大會，並以「重新定義全球化」為題進行專題演講時，提到在全球化下，美國很多製造都到外國去了，主要是到亞洲，特別是過去受到工會保護的製造業，包括鋼鐵、汽車等，都從美國外移到海外，結果是，中產階級也跟著消失了，在全球化潮流裡頭，美國失去了製造能力。

張忠謀接著說道，台積電去年12月美國廠動土，邀請拜登致詞，拜登說要慶祝美國製造回來了、「union is coming back」，「union回來，這句話，我聽了有點刺耳。」

（工商時報 譚淑珍 ）

張忠謀重新定義全球化 國家安全凌駕比較利益

台積電（2330）創辦人張忠謀，4日出席工商協進會活動，席間以全球化為主題發表演講，有鑑於近期全球地緣政治演變，從全球化歷史到對世界的優劣分析，並給出對未來全球化預測。張忠謀認為，目前國家安全及經濟領先優勢已凌駕於全球化之上，或有放寬及部分許可，不過全球化已不復存在。

張忠謀從全球化歷史開始，引述「世界是平的」作者佛里曼的看法，當時的全球化帶來全球分工，比較利益之下帶來許多好處，便宜的商品、各國優秀人才互相流通，並提高很多國家之生活水準。不過同時也帶來極端的貧富差距，張忠謀以親身經歷為例，1980以前大公司CEO的薪酬，大約是基層人員40倍，但是現在專業經理人與基層差距，已拉大至400倍。

張忠謀也提到，過去幾年世界開始大幅減低全球化，從中國開始對當地企業大行補助，美國反彈之下，也進行各種反制措施。舊有強權對後進者之忌憚，造成全球化開始逐步崩解。現在國家安全第一，科技、經濟領先重要性，凌駕於比較經濟與全球貿易。美國將之定調於既競爭又合作，但張忠謀目前來看，競爭仍大於合作，並且反問，這樣還能算全球化嗎？引起眾人反思。

（工商時報 張珈睿）

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