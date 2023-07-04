擴大布局 康舒完成收購ABB電源轉換部門

康舒科技宣布完成收購瑞士ABB集團旗下電源轉換事業部門

康舒科技（6282）3日宣布完成對於ABB Ltd 旗下電源轉換事業部門（“ABB Power Conversion”；前身為「Lineage Power」）的收購。康舒指出，此次交易已滿足所有交割先決條件，包括取得美國CFIUS國家安全審核。

Power Conversion全球營運總部位於美國德州普萊諾(Plano)，並於墨西哥、中國、印度設有生產基地，為美國電源產品、系統、服務領導廠商。Power Conversion除長期深耕美國電信市場，在先進電源技術應用於資料中心、高效能運算、電動車充電基礎設施、倉儲自動化等高階市場，也持續發展，積極搶占市場份額。其產品除維持一貫的高品質、高效能、高穩定性之外，扎實的設計規劃能力，依據客戶需求有效且快速的提出解決方案，在業界的成果也是有目共睹。

康舒科技董事長許介立表示，5G智能時代來臨，加速各項產業創新應用發展，更進一步推動電源產業的提升。兩家公司在客戶類型與產品組合上皆有高度的互補性，透過併購後之整合優化資源配置，達到綜效的確切實現，才能在這詭譎多變的環境中創造競爭優勢。

此外，隨著用電需求持續攀升同時追求2050淨零排放，消費者在意電子產品電源效率，企業重視資料中心的效能，電動車進入快速成長期，高功率、高轉換效率的發展已是必然趨勢。於此時，深度結合Power Conversion的先進技術及其在系統解決方案領域的專業，康舒科技將加速推展新科技，優化產品組合，提供客戶多元化的服務，期盼在這快速變遷的科技浪潮中，以更沉著穩健的步伐搶攻市場先機。

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