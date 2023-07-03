Chromebook回溫 全球筆電Q3出貨續揚

全球筆電市場在第一季落底後，第二季在PC品牌廠陸續有新訂單回流下，已見止跌回升，其中主要動能之一來自品牌廠對Chromebook的積極拉貨效益。依研調機構預估，該季全球筆電出貨量回升至4千萬台以上，預期第三季還將小幅季增，但全年度仍將衰退逾12.2％、降至1.63億台。

依TrendForce最新預估，第二季全球筆電出貨量將以15.7％、回升至4,045萬台，為近六個季度以來首次恢復季增走勢，但仍較去年同期衰退11.6％。TrendForce並預期，下半年還將以逐季走升的態勢向上，惟季增幅估較第二季明顯收斂，第三季將季增6.5％、達4,308萬台，第四季則季增3.8％、達約4,472萬台。

TrendForce指出，隨著PC品牌廠在第一季的全力清理庫存接近尾聲，第二季通路端的庫存壓力亦緩解後，回補需求逐步浮現，預期第三季在返校潮、節慶促銷活動等傳統季節性備貨需求帶動下，將帶動全球筆電出貨進一步增溫。

這與先前PC品牌廠的看法一致，包括宏碁、華碩皆陸續釋出，已於第二季見到北美、歐洲及非中亞太地區等部分市場，有回補需求的訂單湧現，另來自教育市場的標案和急單亦有所挹注。

另一方面，在第二季成長動能明顯的Chromebook，除了受惠來自北美、雙印（印尼、印度）等教育市場的標案訂單加持外，烏克蘭在聯合國兒童基金會的協助下，也持續有相關教育重建需求浮現。

但推動品牌廠對Chromebook拉貨轉趨積極的主要因素之一，在於Google於7月起已開始增收授權金，致使品牌廠無論是否明確掌握終端訂單需求，為規避授權金產生更多成本，都先拉貨再說。但研調機構及市場法人也認為，後續Chromebook在初階機種市場的競爭力恐因授權金受影響。

展望全年，各家研調及PC業者皆對整體筆電出貨量看衰，不過預期在第一季觸底後，第二季已可見中、低階的消費型筆電機款出現回補需求後，下半年可望續有正向表現，不過TrendForce考量消費級距擴大可能壓抑市場動能，預估第三季起成長幅度會開始趨緩。

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