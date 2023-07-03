AI伺服器助攻 緯創6月賺贏Q1 下半年更旺

緯創因應AI伺服器大單需求，先前於新竹湖口租賃擴充的GPU伺服器主板廠即將於本季完成、全面投產，為其下半年在AI伺服器業務挹注成長動能，並對其整體營運帶來利多，同時也將推升緯創全年營運逐季走升、下半年更甚於上半年。

在AI伺服器題材加持下，緯創也因近期股價飆漲、達公布注意交易資訊標準，於3日發布其6月財務數字。其單月合併營收月增逾28％、達810.99億元，來到今年第二高，自結單月稅前盈餘34.51億元、自結稅後純益17.33億元，每股稅後純益0.62元，營收及獲利皆較去年同期下滑2成，不過單月就賺贏單季。

對比今年第一季，緯創因業外受到匯損及認列投資評價損益拖累，稅後純益降至1.74億元、每股稅後純益0.06元，為過去四季低點。

展望後市，緯創對全年營運逐季往上的看法未變。法人則看好輝達（NVIDIA）在多GPU架構的AI伺服器領域占有逾8成市占，有利帶動緯創下半年在GPU相關伺服器產品出貨大幅增長，樂估緯創第二季獲利回溫後，下半年本業獲利將有較上半年雙位數或甚是倍數增長。

在各主力產品部分，6月因逢季底拉貨潮，緯創在筆電、桌機及顯示器等產品出貨皆站上本季高點，其中筆電單貨回升至170萬台高檔，單季累計出貨460萬台，季增近18％。緯創估第三季筆電還將小幅季增，至次桌機出貨相對持平、顯示器產品則將小幅季減。

不過緯創近期亦已下修全年筆電出貨估值，預計全年筆電出貨量將年減5％～10％，上、下半年比重為45：55。

另在外界關注的AI伺服器業務部分，緯創先前為因應訂單需求，於去年第三季時向瑞軒科技承租湖口廠房、擴增GPU相關伺服器產線，即將於今年第三季底前完成，屆時全面投產後，將大舉推升緯創在GPU架構之伺服器相關產品出貨，也將成為拉抬緯創下半年整體營運增溫的主要動力。

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