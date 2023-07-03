獨》群創宣布組織改造 將調整成這2個部門

群創宣布組織改造 分為「顯示器領域群」與「非顯示器領域群」

群創董事長洪進揚3日早上發出內部信給全體員工，宣布公司將展開組織改造，調整組織為「顯示器領域群」與「非顯示器領域群」。「顯示器領域群」集結兩大顯示器事業群BGs，將專注於面板本業的深耕，而「非顯示器領域群」包括三大非顯示器事業中心BUs，將拓展醫療、車用、半導體產業等領域的市場。

內部信內容如下：致全體群創同仁：

今年是群創成立20周年，成立以來，感謝所有同仁胼手胝足的打拼，奠定良好的基礎，讓現今的群創規模已不可同日而語。隨著消費興電子產業發展日臻成熟，面板產業在產品應用上也面臨轉折點，群創秉持「超越面板」（More than Panel）的核心理念，也應力拼轉型升級方能再登高峰。因此，近期公司展開組織再造計畫，調整組織為「顯示器領域群」與「非顯示器領域群」兩大方向，立足既有面板本業的優勢，開創跨產業發展的先機，期透過再造組織後能Stay Calm Fly High，繼續在穩健基礎中飛速前進。

未來組織將以「本業深耕、跨業轉型」雙維度展開，首先「顯示器領域群」集結兩大顯示器事業群BGs，將專注於面板本業的深耕，垂直整合各項嶄新技術，在良率、效能、產能提升繼續精進。而「非顯示器領域群」包括三大非顯示器事業中心BUs，將拓展醫療、車用、半導體產業等領域的市場，在技術面做硬體的橫向整合、在產品面做出顯示多元跨域應用之功能擴充整合，實踐從終端需求結合顯示面板多元應用，提供全方位場域的客製化服務方案，開拓新商機。

這次的組織再造計畫，將運用「CALM步驟」以循序穩健的計畫完成，我們已明確的組織分工，凝聚營運共識並協同合作Collaboration，聚焦共同目標後，優化分工與效率，啟動引擎全力加速Acceleration，透過新組織共享資源，發揮互補優勢，擴大創新發展，發揮聯合團隊競爭力League，再加深與客戶、供應鏈合作關係，提供全面的產品與服務，以擴展整體營運綜效Magnification。

改變不容易，但不改變未來更容易。相信這樣的變化不小，在定調業務規劃後，將盡快向同仁佈達新的完整分工。也相信改變的局面會激發出新的火花，將引發創新、合作及嶄新的轉型契機。公司承諾保障與公司共同成長的同仁工作權。在此轉電，公司將擴大對新創事業的投入，也請同仁具備靈活彈性、膽是勇氣的企圖心以挑戰跨界發揮，唯有如此蛻變才能實現公司的轉型與成長。

新組織將於九月一日正式生效。展望未來，讓我們以雙翼翱翔，包括顯示器領域2Bus，非顯示器領域群3Bus，以群起合作，激發創意，共同化為群創的成長動能，打造群創亮眼新局，共享成果！

董事長暨執行長洪進揚

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