AI當道冷革命火紅 雙鴻建準等散熱廠備戰

AI伺服器需求爆增，CSP（雲端服務供應商）及品牌業者（DELL EMC、HPE）紛紛來台下單，帶動散熱商機，雙鴻董事長林育申表示，「氣冷已經到極限，2024年之後，市場應該都會改用水冷」，「冷革命」商機一觸即發，除了雙鴻外，台達電、奇鋐、建準等散熱廠也上緊發條，做好備戰的準備。

AI概念股緯創、緯穎、勤誠、川湖、奇鋐、華星光、建準及廣運上周股價均創下史上新高。法人預估，2024年～2025年AI伺服器出貨量上看24.5萬台、34.2萬台，年增5％、40％。隨著輝達H100 GPU的TDP（熱設計功耗）達700瓦以上，較2019年伺服器180～270瓦大增二倍以上，加上今年6月起中國、歐洲要求新啟用資料中心的電力使用效率（PUE）不得高於1.4，帶動散熱技術持續發展，概念股強強滾。

散熱族群超級除息秀本周熱映，由散熱股后雙鴻、動力-KY於3日打頭陣，鴻準及建準分別於4日及5日接棒，股息依序為6.5元、3.939元、1.6元及2.6元。力致27日除息4元，健策、尼得科超眾及奇鋐尚未敲定除息日期。法人指出，指標股雙鴻的除息表現，將對後續接棒除息的散熱公司具有示範效果。

雙鴻斥資20億元打造營運總部，林育申直言，目前水冷占雙鴻的營收占比僅個位數，但明年新送樣就會開始發酵，估明年占比可望達到雙位數，2025年甚至有機會向上挑戰三成。

手握散熱解決方案的台達電很早就展開水冷布局，不僅應用在資料中心的Open Loop Rack（開放迴路式機櫃水冷散熱）開始出貨，「雙相浸沒式液冷」資料中心解決方案也已獲客戶導入測試，推升台達伺服器電源管理的全球市占成功突破五成。台達電董事長海英俊表示，今年伺服器／資料中心相關產品營收維持年增2至3成，應該沒問題。

奇鋐法人圈傳出其3D VC（均熱板結合熱管）已順利取得輝達初步認證，也看好水冷前景。奇鋐董事長沈慶行認為，水冷太貴，還有結霜和漏水的潛在風險，預期水冷時代可能要等到2024年下半年或是後年才會到來。不過，對水冷的佈局，奇鋐並未鬆手，沈慶行表示，奇鋐水冷方案已經出貨到通訊領域。

建準也不落人後，經由推出各種不同款式的水冷板，包含一體式冷板、接管式水冷板、埋管式水冷板，以及最薄可提供3mm的客製化能力，建準成功打進通訊、超級電腦、伺服器等產業，也帶動建準毛利率步步高升。

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