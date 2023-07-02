晶圓女王也焦慮 環球晶徐秀蘭坦言為這事

根據《財訊》報導，擁晶圓女王稱號的環球晶董事長徐秀蘭日前獲得第23屆《安永世界企業家大獎》，從45個國家的49名強大的企業家競爭對手中勝出。然而在這48小時最終選拔大會的經歷中，卻有一件事情讓徐秀蘭很焦慮，竟然是「Wi-Fi」！

徐秀蘭是台灣第一位摘下《安永世界企業家大獎》年度大獎的女性企業家。正當頒獎人念出徐秀蘭的名字時，她一點也沒想到會得獎，她謙虛的說，純粹是幸運之外，她身為女生也是一大優勢，這應該會加分許多。

根據《財訊》報導，回想到這短短48小時的選拔過程，徐秀蘭感動的是遇到來自全球最優秀、超級棒的企業家。挑戰的是評審團來自於世界各地，問了很多很好的問題，讓她的思維拉高層級，但有時候是連想都沒想過。

最令她難忘的問題是，「當你被選為地球的CEO(執行長)時，會訂下那些最優先要做的目標？」當時每個人只有2分鐘做準備，她很快的反應並用了四個字回答。

第一，will-being(幸福安康)。徐秀蘭說，人類要好好的存在，是非常重要。第二，balance(平衡)，現在地球有太多污染，沒有考慮到下一代的子孫。

第三，Sustainability (永續性)。第四，inclusive(包容)。以環球晶本身來說，在全球九個國家設有工廠，員工國籍可能不只九個，如果是全地球的CEO，更應該包容每個國家的文化。她也說，其實發現大家回答的方向都很接近。

根據《財訊》報導，最後，評審問徐秀蘭，「你覺得你為什麼值得這個獎﹖」徐秀蘭當下回應，「我沒有覺得我值得這個獎」，可是這個過程當中她學習到三件事情，首先是reflection(反省)。她分享，評審問她過去六個月，應該要做得更好的是甚麼﹖做的最大改變是甚麼﹖這也讓她每天開始反省。第二是Sharing(分享)，學習到的事情應該與團隊分享。第三，Commitment(承諾)，與團隊之間建立一個共同的承諾。

比較特別的是，《安永世界企業家大獎》最終決選地點在摩洛哥的蒙地卡羅舉行，這裡以豪華賭場、一級方程式賽車場地而聞名世界。徐秀蘭說，到處可見很棒很好的超跑，遊艇一艘比一艘還要大，但卻沒有「Wi-Fi」！儘管身處全球富豪最愛的度假天堂，她卻一點也沒有度假的心情，因為擔心的是收不到e-mail(電子郵件)。

《財訊》報導指出，心繫公司營運狀況的徐秀蘭說，這是讓她最焦慮的一件事，因為不曉得有多少的e-mail收不到！雖然在裡面飯店可以收發skype、line，但就沒辦法收e-mail。直到離開蒙地卡羅飛往荷蘭，一封一封的e-mail終於順利跳了出來，讓她可以好好安心的工作了。 …（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊）

（ 楊喻斐 ）

延伸閱讀



不只跌破現增價，大股東也減碼…藥華藥股價腰斬 還有3大隱憂！

國科會主委》吳政忠：台灣科技太強大，各國競相洽談合作計畫



AMD緊追NVIDIA 微軟、思科虎視眈眈…AI商戰開外掛，聚焦新服務、新裝置

徐秀蘭預告 環球晶Q4好轉、明年有盼頭

TOPCon太陽能電池 中美晶投產在望