和碩華碩等科技股 7/4除權息挹注股市活水

重量級科技大廠和碩（4938）、華碩（2357）等將於7月4日同步除息。其中，股東人數逼近90萬人，2022年營收突破6.6兆元，將配發史上最高現金股利5.3元的鴻海，預計7月28日發放高達734.7億元股息，和碩與華碩也訂於7月27日分別發放106億元、111億元股息，可望為市場增添資金活水。

華碩也將在7月4日進行除息交易，每股配發15元現金股利，並訂於7月27日發放。依其去年度稅後每股純益19.78元估算，配發率75.8％，若以其去年平均股價估算，現金年均殖利率5.23％。

華碩因去年下半年備受高庫存壓力拖累，第四季不僅單季轉虧、還一舉虧掉半個股本。在大環境逆風、加上庫存仍處於調整期影響下，華碩今年首季仍未能單季轉盈，但虧損大幅收斂、每股淨損降至2.26元。

隨著第二季營運動能逐月改善、PC業務見部分需求回溫，華碩預期季營收將可望有10％季增、單季拚止虧損平，內部亦定調下半年營運就將重返成長正軌、力拚營收獲利雙年增。

和碩同步於7月4日除息，現金股利發放日則與華碩同為7月27日，配發現金股利4元，隱含現金殖利率5.35％。

展望下半年，和碩董事長童子賢於股東會後表示：「秋收是必然的」，加上PC產品庫存已經清得差不多了，第三季業績能見度高，第四季還在觀望中。

對於新興的AI伺服器和自駕車發展，童子賢有信心地表示：「市場之大，非一人獨享」，童子賢看好電動車的發展，目前燃油車產值2.5兆美元，未來電動車會翻轉整個供應鏈。智慧型手機是iOS和Android兩大陣營，品牌商對市場的控制力強，但汽車產業中最大的也只占10％，相當分散，供應商不必集中在單一規格，價格不會太競爭。

鴻海2022年營收首度突破6兆元，年增10.56％，去年此時挾基本面利多，配息5.2元，僅9個交易日即完成填息。反觀今年前5個月營收2.3兆元，年減2.08％，是否能夠展現快速填息實力，備受市場關注。董事長劉揚偉日前於股東會中表示，預估2023年全年營收持平，其中最熱門的AI伺服器，下半年會有3位數，也就是倍數成長。