真好玩股東會通過 停止IPO

遊戲研發及營運公司真好玩（8491）6月30日召開股東會，通過2022年財報，及減資36.36％，以彌補虧損案，另外，股東會也通過申請停止股票公開發行案，以減省成本。

真好玩表示，2022年全球仍因疫情反覆肆虐，致使全球經濟下滑，各行各業被迫面臨嚴峻的考驗，全球各大遊戲開發商紛紛居家辦公，造成遊戲研發作業時間不斷拉長，而全球主要遊戲生產供應商中國，採取激進的封城策略，導致遊戲產品開發作業延滯，造成多家開發商生存不易而倒閉，多項因素致使整體遊戲市戲產品短缺，代理取得不易。

真好玩2022年度亦因代理發行遊戲數量不多，產品動能不足，僅在台港澳市場推出1款自研產品「吞食天地3：放置版」，2022年所代理發行的2款產品營收表現皆大不如預期，因此2022年度整體營收表現較2021年下滑。

真好玩2022年營收為5.7億元，較前一年度大減6成，稅後淨損0.9億元，較前一年度的0.37億元淨損擴大，2022年每股稅後淨損為3.34元。

30日股東會，真好玩通過減資以彌補虧損。從2.71億元的資本額，減資9878萬，減資後資本額為1.72億元。減資幅度36.36％。

該公司表示，基於整體營運規畫，以及節省成本考量，股東會也通過申請停止股票公開發行案。真好玩表示，2022年的遊戲研發費用達7642萬元，占公司費用的18.57％。

展望2023年，真好玩預期將「吞食天地3:放置版」推廣至用戶貢獻度較高的市場，例如日本及韓國。