聯寶H2三箭齊發 接單衝刺

聯寶電子（6821）6月30日舉辦2023年股東常會，由董事長譚明珠主持，全體股東出席率達75.64％，會中承認2022年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並承認通過2022年盈餘分配案，決議配發每股現金股利新台幣2.01元，股利配發率達89.73％，已連續四年盈餘發放比率貼近90％。

展望2023年下半年，聯寶採取新產品、新領域、擴大全球業務版圖之三箭齊發策略，包括針對磁性元件業務方面，下半年受惠於美國拜登政府寬頻基建計畫正式啟動，有機會自第三季網通磁性元件將會逐季成長，另積極開拓PoE+電源類變壓器新品業務接單、加上應用於Wi-Fi 7市場的LAN類網路變壓器產品亦已通過多位國際品牌客戶產品認證等，皆有望於下半年陸續創造銷售貢獻。

另一方面，更樂觀看待無線充電業務為公司營運成長新一動能，聯寶旗下無線充電模組生產已步入量產階段，且歐洲地區品牌客戶持續加大訂單拉貨需求，以今年第一季無線充電業務營收比重已攀升至10.85％，隨著客戶訂單需求增溫，同步挹注無線充電業務比重續增。

聯寶2022年全年合併營收5.52億元、稅後淨利6,268萬元、每股稅後純益2.24元，分別年增12.13％、99.18％、100％，營運創下歷史新高紀錄；累計聯寶今年前五月營收2.31億元，年減0.74％。