充電樁測試夯 這檔被法人看好獲利成長

固緯（2423 TT）

23H2營運優於23H1，充電樁測試需求將帶動獲利成長。

固緯為專業測試儀器供應商，因客戶包含了教育、科學、政府等單位，營運較不受消費性需求下滑影響，23Q1獲利呈現年減主因為匯兌損失，而非本業獲利衰退，併購博計電子後，因充電樁的測試需求，有望帶動固緯的營收及獲利成長。

23H2營運將優於23H1：固緯的營收來源為電力電子量測儀器，產業、教育、研究單位都會用到，營運較不受消費性需求下滑影響。23Q2營收可望年增，上下半年營收比重約45：55，全年有望逐季成長，毛利率維持約50％，2023年營運將優於2022年。

固緯收購博計電子，主因布局充電樁測試：固緯於2021/05完成收購博計電子，博計電子的主力產品包含了電子負載器，可用於充電樁、電動車的測試，主要營收來源為中國、台灣和東南亞。固緯表示併購後，可藉由固緯的通路讓博計的產品賣到歐美。2022年博計電子佔公司合併營收約近10％，公司將持續結合固緯的製造能力和博計電子的設計，拓展全球新能源市場。固緯表示，未來會持續尋找併購標的，標的可能是產業的上下游或是同業。

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