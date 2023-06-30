裕日車配7.22元 本業、轉投資都將勝去年

裕日車（2227）30日舉行股東會，通過每股配出現金股息7.22元，董事長嚴陳莉蓮表示，雖經濟成長力道薄弱，但公司今年預計將努力推出三款新車型，下半年即將導入KICKS e-POWER。此外，對於股東最關心的大陸市場，嚴陳莉蓮指出，大陸車市全年銷售可望成長，東風日產銷售成績將優於去年。

董事長嚴陳莉蓮表示，面對市場挑戰，將導入更多符合市場需求的產品，例如今年初X-Trail e-Power車型一上市就有不錯成績，下半年隨著還有新車將上市，預期都將推升業績成長。

嚴陳莉蓮指出，去年全球都面臨供應鏈缺料的問題，但公司積極對應，將受影響程度降到最低。去年營收236.1億元、稅後純益24.1億元，每股純益8.04元。

對於今年市場，嚴陳莉蓮認為，全球經濟復甦力道薄弱，台灣經濟成長下滑至2.12％，但裕日車仍將努力維持穩健營運。今年預計推出三款NISSAN新車型：X-TRAIL e-POWER已於2月正式上市；下半年推出X-TRAIL輕油電版車型，升級VC-Turbo與輕油電動力，也將同步導入KICKS e-POWER車型，提供消費者更多元的產品選擇。

至於INFINITI品牌部分，根據裕日車規劃，預計導入兩款新車型：QX55 23年式將提升配備、QX50 24年式搭載ProPILOT先進智慧駕駛輔助科技。

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