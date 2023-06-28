美擴大AI晶片售陸禁令 這2族群恐受波及

美國考慮對中國再祭新一波AI晶片出口管制，對照先前輝達已推出算力受限的A800取代A100，此次禁令再擴大針對A800，也需要取得出口許可。法人研判，禁令相對上次影響輕微，但將加速中國大陸發展自製化決心，對矽智財IP而言並不是壞事，但是對台積電而言，7奈米之產能利用率恐下滑，連帶先進封裝委外需求可能降低，伺服器零組件也會遭受波及。

中國大陸歷經多次半導體晶片管制禁令，若美國再出重手，應也有防備，此舉只會加速發展自製化的決心，對於台灣矽智財IP廠等需求則將會隨之提高。瑞銀表示，目前出口到中國雲服務商的訂單占輝達數據中心相關收入的15％，預計2023年Generative AI（人工智慧）服務器出口到中國的數量為35～40萬台。

由於AI GPU供不應求情況未解，瑞銀指出，按每台8個GPU A800／H800GPU單價1.5萬／2.5萬美元計算，中國的需求大約為50億美元，占輝達數據中心收入340億美元的15％，如果晶片被禁，一部分生產能力可以用來滿足全世界對於A100和H100芯片的巨大需求。

法人研判，影響較大會在先進製程部分，就台積電而言，恐怕會使原本生產A800的7奈米製程產生鬆動，另外，來自中國百度等大廠之訂單，也可能因為標準的縮窄，而要再行變更設計或降規，短線影響7奈米之產能利用率。

產業分析師指出，連帶進一步影響CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）封裝稼動率，先前部分委外之廠商如日月光，外包需求可能因此減少，此外AI伺服器零組件也可能會受到波及，像是遠端伺服器管理晶片之信驊、散熱、機櫃等族群。

至於CoWoS相關之先進封裝設備廠，辛耘、弘塑等，因為交期較長，而且AI GPU仍處於供不應求的狀態，主要採購對象係以北美四大雲端服務業者為主，台積電尚未滿足美系客戶之龐大需求，應不會輕易就暫停先進封裝之建置，衝擊相對較小。

美國動作頻發，且針對高階製程、尖端科技來做重點打擊，更代表AI人工智慧為未來發展趨勢。台廠供應鏈短線上難免受到禁令影響，出貨遞延或甚至砍單恐在所難免，需要等待美國詳細規範出爐，但長期而言，AI為國家戰略發展重要領域，台廠扮演關鍵角色，將會持續受惠此一趨勢。