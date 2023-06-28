特斯拉超充擴版圖 貿聯等10檔概念股長多

特斯拉（Tesla）超充大聯盟發揮海納百川的神技，繼在北美開疆闢土外，又迎來了歐洲的第一個嬌客Volvo，特斯拉超充聯盟結盟對象從北美邁向歐洲、越擴越大，不單台達電、光寶科等大廠，貿聯-KY、健和興等特斯拉受惠族群摩拳擦掌，就連非特斯拉陣營也蓄勢待發。

美國汽車工程師學會（SAE）加速審核特斯拉的「北美充電標準」（NACS），將儘速決定NACS能否成為公眾標準，但還等不到美國汽車工程師學會公布答案，瑞典汽車製造商Volvo就搶先來按讚，趕著來和特斯拉簽署協議，決議自2025年起在美國、加拿大和墨西哥三國的Volvo電動車將配備特斯拉NACS的充電接口，而選擇CCS充電系統的車主則可以用Volvo提供的變壓器進行充電。

特斯拉超充大聯盟快速擴大規模，為充電樁商機發酵再添柴火，對於Volvo的「加盟」以及NACS有望成為美國車充的公眾標準，台達電永續長暨發言人周志宏認為，「這絕對是長多」，因為餅會愈做愈大，儘管短期會帶來什麼衝擊，目前仍需要再觀察，不過，周志宏強調，中間的過渡期「絕對不會是很久的事」。

貿聯-KY董事長梁華哲也看好市場大餅放大效益，他指稱，嚴格來說，北美朝特斯拉的標準靠攏，不但對消費者來說是件好事，剛好也可以藉機把餅做大，不過，梁華哲強調，充電樁是個充滿競爭的市場，要求量大，勢必得在價格上做退讓，「未來充電樁毛利要有大幅成長，會是一個挑戰」。

日前市場傳聞健和興已順利躋身特斯拉儲能系統供應商，不但是特斯拉充電槍的當然受惠者，還可望搶占特斯拉全球商用儲能商機，對於特斯拉超充聯盟的成形，健和興低調表示，公司不對特定客戶表示意見，不過仍強調，公司產品會配合客戶進行佈局。

雖然健和興不願多表示意見，但法人仍看好，健和興在中國和歐美儲能市場需求增溫及電動車充電槍出貨逐步放量下，可望揮別今年首季的谷底，朝穩健成長邁步。